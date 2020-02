Černá labuť z Číny / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 24. 2. 2020

Futures na hlavní americké akciové indexy pokračují v propadu poté, co americké zdravotnické úřady uvedly, že identifikovaly první prokazatelný případ koronaviru. Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) uvedla, že není potvrzené, že by nakažený cestoval do Číny, či byl vystaven jinému známému případu viru. V Evropě se virus šíří rychlostí jednoho státu denně a tak světové akciové trhy nadále krvácejí a odepisují své zisky letošního a už i předchozího roku. Korekci na trzích nakonec nezpůsobily špatné výhledy a slabá makrodata, ale černá labuť z Číny.

Nutno podotknout, že globálně slábnoucí makrodata kapitálové trhy s přehledem ignorovaly a neustále, pod vlivem optimismu první fáze obchodní války mezi USA a Čínou, posouvaly maxima nad historické úrovně s železnou pravidelností. Každá pohádka ale jednou končí. Indikátorů jsme měli k dispozici celou škálu: korelace akcií, dolaru a zlata, inverzní výnosové křivky, snížení výhledy, atd.

Troufnu si ale tvrdit, že se po delší době může výrazně změnit tržní sentiment. Na trhy se začíná vkrádat nervozita, která se může změnit v dech beroucí paniku, jak velcí hráči začnou vybírat své zisky z minulého roku a algoritmické obchodní systémy dostanou povel k ochraně majetku. Berte v potaz, že jsme stále pouze na úrovních z listopadu 2019. Prakticky se tedy vůbec nic nestalo.

Všechno špatné s sebou přináší i nové příležitosti a jedna z nich může být zajímavá cena ropy WTI, která by se mohla dostat na hranici 40 USD. Velmi zajímavá situace je nyní vidět i na pohybu indexu strachu VIX. Kdo si ještě teď vzpomene na přelom roku 2008 a 2009? Od té doby si investoři zvykli na dlouhotrvající rostoucí trend, za kterým lze najít pouze neutuchající se uvolněnou politiku centrálních autorit a rétoriku Bílého domu. Pokud tato situace je stále na začátku, globální nejistota a panika může roztočit negativní náladu na mnohem delší období. Ono totiž další snížení úrokových sazeb a nové programy QE virus nezastaví, nebo ano? Jistě lze namítnout, že v roce kdy se konají americké prezidentské volby, trhy nepadají, ale když se netočí ekonomický globální kolotoč?

Libor Stoklásek, Grant Capital

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

21. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 058,69 1 070 1 085 ↑ 1,04 950 - 1 113 6 1 Dow Jones (US) 27 960,80 27 534 27 300 ↓ -1,53 25 950 - 29 985 2 5 NASDAQ C.(US) 9 221,28 8 908 9 080 ↓ -3,40 7 950 - 9 926 3 4 FTSE 100 (VB) 7 156,83 7 222 7 200 ↑ 0,92 6 700 - 7 600 5 2 DAX (Něm.) 13 035,24 12 917 12 950 ↓ -0,91 11 950 - 14 018 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 22 605,41 22 444 22 400 ↓ -0,71 20 650 - 24 160 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

21. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 058,69 1 066 1 080 ↑ 0,73 940 - 1 135 4 3 Dow Jones (US) 27 960,80 27 318 27 600 ↓ -2,30 24 500 - 30 279 3 4 NASDAQ C.(US) 9 221,28 8 602 9 000 ↓ -6,72 7 050 - 10 023 2 5 FTSE 100 (VB) 7 156,83 7 273 7 300 ↑ 1,62 6 500 - 7 631 5 2 DAX (Něm.) 13 035,24 12 765 13 200 ↓ -2,07 11 200 - 14 156 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 22 605,41 21 735 21 500 ↓ -3,85 20 000 - 24 397 2 5

