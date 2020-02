Proč má pořád Španělsko jednu z nejvyšších nezaměstnaností na světě?

Španělský začarovaný kruh nezaměstnanosti se stal jedním z nejchroničtějších ekonomických dilemat v Evropě, tento problém nevyřešil ani pokrizový růst.

Pro Raquel Garciu to znamená, že nejvyšší turistická sezóna ve španělské provincii Cadiz je každý rok její jedinou příležitostí najít si práci na plný úvazek. Pak ale trh splaskne a tisíce lidí čeká na další sezónu. Koncem srpna o svou práci na plný úvazek, kdy čtyři měsíce dělala jako servírka, Garcia přišla a musela tak se svým synem žít z pár stovek eur, které každý měsíc dostala z pojištění v nezaměstnanosti a dotací. Míra nezaměstnanosti v této provincii na jihu země je 25 %, nejvyšší v rozvinutém světě.

Situace je nadále kritická i přes roky robustní hospodářská expanze ve Španělsku a následném snižování úrokových sazeb, které podporují širší evropskou ekonomiku. Většina souvisí s hluboce zakořeněnými domácími problémy. Tato země má nejvyšší míru nejistých krátkodobých pracovních úvazků v Evropské unii, nejvyšší míru nedokončeného středoškolského vzdělání a jeden z nejvyšších podílů pracovníků s nízkou kvalifikací. Má jednu z nejnižších měr mobility, což znamená, že Španělové často zůstávají ve městech s malým počtem pracovních příležitostí.

Existují určité náznaky, že tyto strukturální problémy se ještě více zakořenily. Růst pracovních míst začal stagnovat a ekonomové tvrdí, že míra nezaměstnanosti v následujících letech pravděpodobně moc neklesne pod 12 %. "Je to nefunkční trh práce," řekl Marcel Jansen, profesor na Autonomní univerzitě v Madridu. "Potřebujeme vrátit strukturální nezaměstnanost zpět na rozumnou úroveň.“

Vlády nedokázaly problém přílišného využívání krátkodobých pracovních smluv vyřešit. Jediný významný pokus o zlepšení pracovněprávních předpisů nastal v roce 2012 v rámci pokrizové renovace, které se připisuje urychlení hospodářské expanze.

Nová levicová vláda ve Španělsku se na toto téma opět zaměřuje a navrhuje vrátit změny do předchozího stavu. Ekonomové varují, že by bylo lepší předchozí reformy vylepšit, než je úplně zrušit, což by mohlo být v době pomalejšího ekonomického růstu škodlivé.

Ve španělském systému je snazší a levnější vyhodit pracovníka s krátkodobou pracovní smlouvou. Přibližně 90 % pracovních míst vytvořených v posledních letech bylo krátkodobých – u čtvrtiny z nich méně než týden. Trh odrazuje společnosti, aby investovali do školení, čímž je pro pracovníky těžší rozvíjet dovednosti, které potřebují, aby se vyhnuli pasti sporadické nezaměstnanosti. Někteří tak z ní nikdy nevyjdou.

Rosario Rodriguez, 49, strávila svůj život v dospělosti prací na krátkodobé úvazky, naposledy jako pomocnice v kuchyni a v prádelně v pečovatelském domě. Přesto nikdy neuvažovala o tom, že by své domovské město Cadiz opustila. "Když přemýšlím o budoucnosti, je to velmi bezútěšné," řekla, když vycházela z úřadu nezaměstnanosti v centru města Cádiz. "Ve městech, kde je více příležitostí, je nájemné mnohem dražší.“

V Cádizu se problémy datují před krizí v roce 2008. Kdysi silní stavitelé lodí této provincie zde několik desetiletí osekávaali pracovní místa a výroba proslulého sherry vína z Cadizu se více mechanizuje a vyžaduje méně manuální práce. Někteří ředitelé firem v Cádizu i jinde říkají, že nezaměstnanost je nižší než naznačují data, protože lidé berou malé vedlejší pracovní úvazky načerno.

To může pro někoho představovat únikovou cestu, ale ekonomové tvrdí, že to není tolik rozšířené. Navíc tito lidé pravděpodobné stejně nejsou dostatečně vytížení. Pro mnoho lidí je problém v tom, že na sebe mají uvalenou hypotéku, a je proto těžké odejít. Vlastnictví domů ve Španělsku je nejvyšší mezi velkými zeměmi EU, zatímco na trhu s pronájmy je nedostatek bytů a naopak nadbytek složitého a nákladného papírování, takže je pro nezaměstnané těžké přemístit se do nového města.

"Neexistuje rozsáhlý trh nájemního bydlení, který by tento pohyb usnadnil – je to významná překážka mobility,“ řekl Miguel Cardoso, ekonom španělské banky BBVA. V některých regionech také může být problém převést sociální dávky z jednoho regionu do druhého, což také od stěhování odrazuje .

I pro ty, kteří se rozhodnou podstoupit finanční riziko, může být obtížné najít ty nejlepší dostupné pozice. Španělsko má vládní web pro uchazeče o zaměstnání, ale podle ekonomů není často aktualizován a není na něm spousta dostupných míst.

Ve srovnání s dalšími zeměmi EU není ani práce ve veřejné správě tak často využívaná. Některé španělské úřady, jako např. v industrializovaném Baskicku, absolvovaly úspěch se školením nezaměstnaných pracovníků na poptávaná pracovní místa. Ale ti na méně industrializovaném jihu, kde je nezaměstnanost nejhorší, dále bojují.

Garcia, servírka, která byla propuštěna v srpnu, nedávno našla práci v restauraci, kde stěží vydělá dost peněz na to, aby zaplatila své účty. "Cadiz je tak bohatý, protože má oceán, má hory a jídlo je naprosto výtečné,“ řekla. "Ale zároveň je velmi chudý.“

Zdroj: Bloomberg