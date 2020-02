Region posiluje (Komentář)

Regionální měny dnes mírně korigují své ztráty, které v předchozích dnech utržily v důsledku obav z koronaviru. Největší zisky si připisuje maďarský forint, který je ve srovnání s přechozím dnem o zhruba 0,4 % silnější (na úrovni 338,4 HUF/EUR). Příliš pozadu ale nezůstává ani česká koruna, která se obchoduje za 25,28 CZK/EUR. Nejméně posiluje polský zlotý, který se drží kolem 4,310 PLN/EUR. Žádná zajímavější data dnes v regionu zveřejněna nebyla.

Euru nahrála spotřebitelská důvěra měřená indexem Evropské komise. Ta se dostala na nejvyšší úroveň od května loňského roku. Pozitivně v minulých dnech překvapovaly i další předstihové indikátory. Otázkou je, jak dopadnou březnová data, která již budou více infikovaná koronavirem. Obecně se domníváme, že by tyto negativní dopady mohly být alespoň částečně kompenzovány optimismem z oživení, které po těžkém závěru loňského roku přichází do oblasti průmyslu. Růst HDP eurozóny za Q1 by podle doposud zveřejněných ukazatelů dosáhl relativně slušné úrovně 0,3 % q/q. Finanční trhy potěšila i zpráva, že v případě epidemie koronaviru přispěchá vláda na pomoc se speciálním podpůrným programem. Euro tak posílilo nad úroveň 1,096 USD/EUR a ve srovnání se včerejším obchodováním je o 0,8 % výše.