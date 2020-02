Epidemie koronaviru a globalizovaná ekonomika? (Téměř) smrtící kombinace

Čína je jedničkou světového zpracovatelského průmyslu, pokud jde o objem produkce. A tento průmysl se v prvních dvou měsících letošního roku zasekl natolik, že se v rámci provázanosti globální ekonomiky musí projevit.

Podíl čínského zpracovatelského průmyslu na tom světovém je bezmála 30 %. USA mají podíl 17 %, Německo jako průmyslový motor Evropy "jen" 6 %. "Výpadek čínské produkce by mohl představovat problém jednak pro vývozy, ale také pro dovozy ostatních zemí," říká David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Data za únor začnou vycházet až v dalších dnech, jako první tradičně indexy nákupních manažerů. A navzdory často zmiňované nedůvěryhodnosti čínských statistik lze očekávat (další) prudký pokles. Podle odhadů agentury Bloomberg v uplynulém měsíci čínská ekonomika jako celek vyráběla na zhruba polovině běžné kapacity, třeba emisí skleníkových plynů ubyla zhruba čtvrtina.

Přelití zpomalení z Číny do světa lze navzdory velkému rozptylu předpovědí považovat za hotovou věc. Otázkou je, jak budou zasaženy konkrétní regiony. "Ve světě jsou tři centra globálních produkčních řetězců – okolo Číny, USA a Německa," připomíná Navrátil. Provázanost řetězců napojených na Německo je dvojnásobná oproti ostatním dvěma.

"Analýza toků a vazeb ovšem odhaluje, že provázanost mezi Německem a Čínou není tak silná jako v případě Číny a USA," doplňuje ekonom s tím, že Německo by nemělo být problémy Číny (navzdory své průmyslové základně) zasaženo tak silně jako jiné země.

Jako příklad uvádí komponenty pro automobilový průmysl. Čína jich ročně vyváží za zhruba 35 miliard USD, z čehož třetina míří do USA. Do Německa směřuje oproti Americe jen asi sedmina, evropský automobilový průmysl je tedy výrazně méně závislý na dodávkách z Číny než ten americký, a to díky dodavatelům ve střední a východní Evropě.

Výpadky ve výrobě se projeví na celkovém hospodářském výkonu Číny i dalších zemí. Trhy i proto očekávají, že se letos ve výraznější míře vrátí do hry podpora ekonomiky ze strany centrálních bank, která již v Číně ostatně začala. Řešení ale přijde až ve chvíli, kdy se podaří epidemii dostat pod kontrolu. Lék na samotný koronavirus se zatím hledá a vzhledem k rychlejšímu šíření onemocnění v posledních dnech lze předpokládat, že obavy o (nejen) ekonomickou kondici Itálie budou jen první vlaštovkou.