Petr Nárožný: Jediná brzda stáří je práce jako povinnost (Video)

V Semaforu se vyřádil v komediálních scénkách, ale kolem čtyřicítky přišlo bilancování. V šedesáti metat kotrmelce a hrát zběsilé blbce jsem nechtěl. Pak mi zavolal režisér Smoček. Usiloval o co nejpravdivější obraz světa, který je vždy tragikomický, , vzpomíná Nárožný na důvody, které ho před lety přivedly do Činoherního klubu. Ten letos slaví 55 let existence. Bystrý a inteligentní divák netouží po nekonečné řachandě, dodává herec.

