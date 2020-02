Bayer zveřejnil celkově neutrální výsledky za 4Q19

Bayer za 4Q19 představil tržby ve výši 10,8 (+3,8 % r/r) vs. oček. 10,5 mld. EUR. Očištěná EBITDA byla 2,48 (+4,2 % r/r) vs. oček. 2,53 mld. EUR a čistý zisk na akcii byl 1,29 vs. oček. 1,19 EUR. Management navrhuje hrubou dividendu ve výši 2,8 EUR (4,2% hrubý div. výnos), což odpovídá nejnižšímu očekávání.

Výhled na rok 2020 neobsahuje vliv koronaviru. Bez tohoto vlivu prozatím Bayer očekává tržby 44-45 mld. EUR a očištěnou EBITDA 12,3-12,6 mld. EUR (4,8-7,7% růst r/r), což odpovídá odhadu trhu 12,5 mld. EUR.

Management vyjádřil lehce pozitivní náhled na probíhající soudní řízení s předmětem roundupu. Ale více se vyjadřovat nechtěl vzhledem k probíhajícím rozhovorům o mimosoudním vypořádání.

Celkově jsou zveřejněná čísla neutrální s relativně nízkou podporou u dividendy a nízkou predikovatelností výhledu, který prozatím nezahrnuje možný negativní vliv koronaviru.