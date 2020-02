Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2019

27. 2. 2019

Rok 2019 přál středočeským zemědělcům v pěstování obilovin více než předchozí rok, sklizený objem meziročně vzrostl o 10,3 %, zvýšil se i hektarový výnos obilovin. Nárůst v objemu sklizni a zvýšení hektarového výnosu zemědělských plodin byl v kraji zaznamenán také u cukrovky, brambor, kukuřice na siláž, pícnin a chmele, k poklesům naopak došlo ve sklizni luskovin, vinné révy a stejně jako v celé republice také u řepky. Středočeský kraj je z mezikrajského pohledu největším producentem u většiny zemědělských plodin, výjimkou jsou brambory a méně pěstované komodity (chmel, vinná réva, slunečnice), kde kraj zastoupením na celorepublikové produkci stojí zpravidla na druhé pozici.

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2019“1). Nejvýznamnější skupinou plodin pěstovaných na území Středočeského kraje jsou dlouhodobě obiloviny (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin). Během roku 2019 bylo na ploše 261,8 tis. hektarů sklizeno celkem 1,506 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 5,75 t/ha. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení osevní plochy o 3,2 tis. ha (tj. o 1,2 %) a sklizně o 140,9 tis. t (tj. o 10,3 %), tím došlo zároveň ke zvýšení průměrného hektarového výnosu obilovin o 0,47 t/ha (tj. o 9,0 %). Meziroční nárůst ve sklizni obilovin proběhl v celé republice (o 9,7 %) a ve všech krajích; nejvýrazněji v Královéhradeckém (o 16,7 %) a Zlínském kraji (o 16,6 %). Středočeský kraj je v ČR dlouhodobě největším producentem obilovin, na celorepublikové sklizni za rok 2019 se podílel téměř jednou pětinou (19,7 %).

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2019



Na meziročním zvýšení produkce obilovin se podílela jak pšenice (o 10,1 %), tak i ječmen (o 7,9 %), v obou případech se jednalo o ozimé plodiny (pšenice ozimá o 14,0 % a ječmen ozimý o 23,6 %). Pšenice ozimá je nejčastěji pěstovanou obilovinou, na sklizeném objemu obilovin se podílela téměř ze dvou třetin (64,7 %). U jařin došlo k poklesům ve sklizních, u pšenice jarní to bylo o více než polovinu (o 53,8 %), u ječmene jarního byl pokles velmi malý (o 0,5 %). Mírné meziroční snížení sklizeného objemu zaznamenali zemědělci v kraji také u pěstování ovsa (o 1,4 %), u ostatních typů obilovin došlo naopak k nárůstu produkce; triticale o 14,9 %, žito o 20,5 % a kukuřice na zrno o 23,8 %. U poslední jmenované plodiny došlo k nárůstu produkce i přes téměř 12% snížení osevní plochy a díky tomu zaznamenala kukuřice na zrno z obilovin nejvyššího meziročního nárůstu ve výnosu (o 2,49 t/ha) a zároveň nejvyššího výnosu mezi obilovinami (8,67 t/ha).

Sklizeň obilovin v krajích v letech 2014–2019



Sklizeň obilovin ve Středočeském kraji v letech 2010–2019



V pěstování olejnatých plodin dominovala řepka, u které došlo proti předchozímu roku k poklesu ve sklizni o 15,2 %. Pokles produkce řepky byl zaznamenán v celé republice (o 18,0 %) a ve všech krajích. Středočeský kraj byl s 22,2% podílem na celorepublikové sklizni největším domácím producentem této plodiny. Druhým rokem po sobě došlo v kraji k poklesu ve sklizni u další olejniny – slunečnice; v roce 2019 to bylo o 37,2 % a sklizený objem v tomto roce byl nejnižší za posledních osmnáct let. V pěstování slunečnice dominoval v ČR Jihomoravský kraj (50,3% podíl na celorepublikové sklizni), další v pořadí následoval Středočeský kraj (23,0 % na celorepublikové sklizni).

Ke snížení produkce druhým rokem po sobě došlo ve Středočeském kraji také v pěstování luskovin; v roce 2019 bylo sklizeno o 7,1 % tun méně než v roce 2018 a o více než třetinu méně než v roce 2017, kdy roční produkce luskovin dosáhla v kraji rekordní hodnoty. V pěstování luskovin byl Středočeský kraj již šestým rokem v řadě největším producentem v ČR; podíl na republikové hodnotě (19,8 %) však nebyl o mnoho vyšší než u druhého v pořadí – Jihomoravského kraje (19,2 %).

Sklizeň řepky a cukrovky technické ve Středočeském kraji v letech 2010–2019



Mezi okopaninami mělo v kraji dominantní postavení pěstování cukrovky technické, u které došlo k mírnému meziročnímu nárůstu objemu produkce, a to o 1,1 %. Středočeský kraj je v pěstování cukrovky dlouhodobě největším tuzemským producentem, na celorepublikové sklizni se podílel z 28,3 %. Nárůst sklizeného objemu oproti předchozímu roku vykázaly v roce 2019 také brambory (mimo raných a sadbových), a to o 9,8 %. Na republikové produkci brambor se kraj podílel z 24,1 %, vyšší sklizeň v rámci ČR dlouhodobě vykazuje pouze Kraj Vysočina (31,7 %). U obou skupin okopanin došlo v kraji meziročně k navýšení hektarového výnosu, u cukrovky to bylo přibližně o 8 %, u brambor o 7 %.

Ve Středočeském kraji se pěstují i plodiny, které se pro klimatické a geografické podmínky nepěstují ve všech regionech. Chmel je produkován v rámci republiky pouze ve čtyřech krajích. Sklizeň ve středních Čechách (27,8 % na celorepublikové produkci) byla druhou nejvyšší po Ústeckém kraji (59,5 %). V pěstování chmele byl rok 2019 úspěšnější než předchozí rok; v celé republice bylo sklizeno o 39,4 % tun více, nárůst Středočeského kraje (22,4 %) představoval nejnižší procentní nárůst ze všech čtyř krajů. Nejnižší mezi kraji byl i výnos této plodiny (kraj – 1,26 t/ha, ČR – 1,43 t/ha). Opačně tomu bylo v pěstování vinné révy, jejíž produkce meziročně klesla jak ve Středočeském kraji (o 31,0 %), tak v celé ČR (o 34,5 %). Podíl kraje na celorepublikové sklizni vinné révy byl však zanedbatelný (1,8 %), dominantním regionem v pěstování révy byl Jihomoravský kraj (93,4 %).

Podíl sklizní vybraných plodin a skupin plodin na celkové sklizni ČR v krajích v roce 2019



Více informací naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2019, ve Veřejné databázi a na regionálních stránkách.

