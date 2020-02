Avast: Odklad nových produktů zpomalí růst tržeb, firma počítá s akvizicemi

Na včerejším konferenčním hovoru uvedl management Avastu, že do letošního roku vstupuje s horší předvídatelností tržeb, než jak tomu bylo loni. Zatímco loni měl Avast v plném běhu prodej neantivirových produktů jako např. Antitrack, letos se uvedení nových produktů odložilo kvůli nedávnému hackerskému útoku. Kvůli tomu firma počítá s uvedením nových produktů spíše ve druhé polovině roku. To způsobuje, že letos by nejdůležitější segment Consumer Desktop, který tvoří asi tři čtvrtiny tržeb, měl růst pouze středním jednociferným tempem (loni okolo 10 %). Stejným tempem by pak měly růst celkové tržby po očištění o efekt ukončovaného Jumpshotu.

Management dále uvedl, že do budoucna počítá s akvizicemi, žádná však nyní není na spadnutí. Ukazatel zadlužení čistý dluh / EBITDA by mohl klesnout z loňských 1,8 na 1,5 cca za rok, přičemž na této hranici by firma mohla zvýšit div. výplatní poměr, jak dříve management uvedl. Nicméně právě akvizice mohou pokles zadlužení zpomalit.

Vyznění konf. hovoru hodnotíme mírně negativně vzhledem k tomu, že management zmínil poněkud horší předvídatelnost v letošním roce.