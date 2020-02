CEO společnosti Virgin Galactic: „Každý by měl mít 1 % svých aktiv v BTC“

Palihapitiya v rozhovoru pro pořad Squawk Box od CNBC uvedl, že věří, že „každý by měl mít nejspíše alespoň 1 % svých aktiv právě v bitcoinech.“ Palihapitiya řekl, že bitcoin představuje „fantastické zajištění“, protože každý jiný finanční nástroj je v korelaci, zatímco bitcoin je v zásadě nekorelovaný. "Když vidíte, o jak velké finanční odvětví běží, a přemýšlíte o všech těchto dislokacích a všech těchto věcech, které se dějí a které nemůžete předvídat, je zde mnoho rizik a nevýhod pro průměrného individuálního občana. A to v jakékoli zemi na světě.“ Palihapitiya naznačuje, že lepší přístup než se snažit profitovat z krátkodobých tržních trendů, je pro investory taktika, při které do bitcoinu vloží malé procento svého čistého jmění, právě jako „pojištění“. "Myslím, že rozumnou strategií je říci, že 1 % mého čistého jmění by mělo být v něčem zcela nesouvisejícím se světem a tím, jak naše společnost funguje." Po určitou dobu tiše hromadíte a pak se na to už nikdy znovu nedíváte a doufáte, že toto pojištění pod matrací se nikdy nebude muset použít.

Ale pokud ano, máte k dispozici jakousi ochranu. Palihapitiya je dlouholetým podporovatelem bitcoinů a jeho společnost Virgin Galactic začala v listopadu 2013 přijímat bitcoiny i za vesmírné lety, čímž se stala jednou z nejvýznamnějších společností, která v té době přijímala BTC. Palihapitiya řekl CNBC, že od prvního letu v prosinci 2018 obdržel 7 957 „registrací“, což představuje potenciální prodej letenek ve výši 2,39 miliardy USD.