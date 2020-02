Erste Group zítra zveřejní čísla za 4Q19

Erste Group zveřejní zítra ráno výsledky za 4Q 2019. Na úrovni čistého zisku očekáváme více jak 50% meziroční pokles, který je způsoben jednorázovým odpisem goodwillu na Slovensku. Růst úrokových výnosů by měl zpomalit na 1 % r/r, výnosy z poplatků by si naopak měly udržet solidní růst. Provozní náklady by měly vykázat sezónní nárůst oproti předchozím kvartálům, nicméně vzhledem k rostoucím nákladům na IT a růstu mezd je očekávaný 3% meziroční růst solidním výsledkem. Také rizikové náklady by měly vykázat sezónní nárůst a podobně jako v roce 2018 by i za rok 2019 měl být 4. kvartál jediným, kdy byla tvorba opravných položek vyšší než jejich rozpouštění. V položce ostatní provozní náklady a výnosy banka zaúčtuje odpis celého goodwillu na Slovensku, tedy přibližně 165 mil. EUR. Hlavním důvodem je zvýšení bankovní daně, která se od začátku tohoto roku zdvojnásobila a jejíž platnost se posunula na dobu neurčitou.



Celkově by výsledky měly potvrdit trendy z minulých kvartálů, konkrétně tedy především postupné zpomalování růstu úrokových výnosů způsobené obnoveným tlakem na úrokové marže, přetrvávající dobrou kvalitu úvěrového portfolia a dobrou kontrolu provozních nákladů. Management by měl také oznámit návrh dividendy ze zisku minulého roku, který očekáváme na úrovni 1,5 EUR na akcii (4,3% hrubý dividendový výnos). Nepředpokládáme, že by nadcházející výsledky přinesly zásadnější informace, které by změnily pohled investorů na titul.