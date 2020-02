Pohonné hmoty jsou kvůli koronaviru nejlevnější za skoro rok. Budou dále zlevňovat, navzdory slábnoucí koruně

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu pokračovaly ve svém zlevňování. Benzín zlevnil o třináct haléřů na litr, nafta o čtrnáct, takže se benzín aktuálně prodává za průměrnou cenu 31,61 koruny za litr, zatímco nafta za 31,19 koruny za litr. Benzín je tak nejlevnější od loňského dubna, nafta dokonce od loňského března.



V příštím týdnu pohonné hmoty ještě zlevní, v rozsahu deseti až patnácti haléřů na litr.



Důvodem je to, že cena ropy na světovém trhu se opět začala propadat, kvůli dalšímu šíření koronavirové nákazy. Ropní obchodníci mají obavu z aktuálního trendu, kdy více nakažených už hlásí oblasti mimo Čínu než Čína samotná. Obávají se, že nákaza získává novou nežádoucí dynamiku a může být obávanou „černou labutí“, tedy událostí se zásadním, „světodějným“ neblahým dopadem. Celosvětová ekonomická aktivita by se výrazně utlumila, pročež by poptávka po ropě citelně klesla.



Ropa Brent se nyní prodává za méně než 53 dolarů za barel a je nejlevnější od samého začátku roku 2019. V letošním roce už zlevnila o více než dvacet procent, přičemž tuzemští prodejci pohonných hmot tento propad ještě zcela nepromítli do dalšího zlevnění benzínu i nafty u českých čerpacích stanic.



Efekt poklesu ceny ropy na cenu pohonných hmot však tlumí a dále bude tlumit vývoj kursu koruny k dolaru. Česká měna totiž vůči té americké poměrně citelně oslabuje, což samo o sobě zvyšuje korunovou cenu barelu ropy. Od poloviny ledna oslabila koruna vůči dolaru o tři procenta.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND