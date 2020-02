Index Exportu – chybí dobré zprávy

Ačkoliv výkon českého exportu na konci roku 2019 přinesl nečekané zklamání, celoroční hodnota vyvezeného zboží z Česka na zahraniční trhy dosáhla očekávaného historického rekordu ve výši 3,68 biliónů korun. Podle odhadu Indexu Exportu výkonnost českého exportu pro prvních pět měsíců tohoto roku zůstane slabá, v některých měsících může hodnota vývozu klesnout i pod loňskou úroveň.

„Optimismus z počátku roku se rychle vytrácí v korelaci s tím, jak se koronavirus COVID-19 šíří do dalších zemí. Ke spolehlivějším odhadům dopadu na ekonomiku Číny a zbytku světa, včetně Česka, chybí zatím dost údajů. Zásadní bude, jak rychle se koronavirus dostane pod kontrolu a jak rozsáhlá území do té doby budou zasažena a izolována,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a dodává, že: „to, co už bezpečně víme, že COVID-19 je zákeřnější než SARS z roku 2003, který snížil růst samotné čínské ekonomiky o půl až jeden procentní bod. Do Číny napřímo směřuje jen 1 % českého vývozu v národním pojetí, zatímco z Číny pochází 11 % dovezeného zboží do Česka. Déle trvající výpadky ve výrobě v Číně by tak dopadly v převážné míře na české dovozce spotřebního zboží a zdejší výrobce dovážející z Číny suroviny, materiál, díly a součástky. Šíření COVID-19 po Evropě by ale mělo vážný dopad i na české exportéry, i když převážně dočasný,“ domnívá se Horská.

„V přeshraničním pojetí je závislost na čínském teritoriu ještě výraznější, protože export činí téměř 57 mld. Kč (1,2% našeho celkového exportu), ale z Číny dovážíme zboží a suroviny v hodnotě téměř 616 mld. Kč (15,2 % našeho dovozu). U exportu do Číny, kromě solitérních výjimek, zatím neočekáváme zásadní problémy, ale v tuto chvíli se již objevují první případy opožděných dodávek a v blízké budoucnosti se nedají vyloučit ani případy, že zejména suroviny, ale i komponenty nějaký čas nebudou dodávány vůbec. To by mohlo přinést minimálně podstatné navýšení výrobních nákladů, ale v nejhorším případě i zastavení našich exportních dodávek, což by pak mohlo mít i poměrně značné dopady na průmysl i celkové ekonomické výsledky celé ČR. Z tohoto důvodu v tuto chvíli nelze úplně vážně brát predikci Indexu Exportu, protože koronavirus je pro statistiky úplnou novinkou a teprve čas ukáže, jak se v ekonomice projeví,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 24. 2. 2020.

Pozn.: Údaje do prosince 2019 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od ledna 2020 prognóza IE.

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu

na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky

a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Autor: Helena Horská, hlavní ekonomka





Editor: Eliška Jelínková, analytička





Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.