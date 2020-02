Koruna aneb První případ nakažení koronavirem u nás

Česká republika už na svůj první případ nákazy koronavirem čekat nemusí. Upustíme-li uzdu fantazii, dávno ho již má. Je jím kurz koruny, který se od nedávných několikaletých maxim posunul o více jak padesát haléřů. A tím vše nemusí končit. Prostor pro další oslabení totiž zůstává otevřený.

Koruna během aktuálního týdne oslabila vůči euru (zatím) o bezmála 1,2 %. Vzhledem k absenci klíčových domácích dat je katalyzátor tohoto pohybu jasný. Hlavní korunovou proměnnou se opět stala nálada na globálních trzích, tentokrát spjatá s šířením koronaviru, a to především do Evropy. A není to jen domácí měna, která citelně oslabila. Podobně se vyvíjel i zbytek regionu, tedy polský zlotý a maďarský forint.

Proč vlastně koruna slábne, když se české prostředí může pochlubit ve srovnání s Evropou se stále relativně slušným, byť zpomalujícím, výkonem ekonomiky? Proč, když české hospodářství funguje v situaci vůbec nejvyšších reálných sazeb v rámci regionu střední a východní Evropy?

Odpověď můžeme hledat dále v historii, konkrétně v době, kdy Česká národní banka udržovala kurzový závazek. Tehdy do koruny připlulo množství spekulativního kapitálu. Ten je, jak je známo, citlivý na změny nálady světových trhů, vinou čehož jsme svědky toho, jak koruna reaguje na proměnné typu neřízený brexit, obchodní války či šíření koronaviru. Ty jsou navíc umocněné - vzhledem k jejich povaze možného omezení (nejen) evropského růstu - samotnou otevřeností české ekonomiky.

To jsou faktory, které se s korunou táhnou dlouhodobě. Z těch aktuálních přispívajících ke slabší domácí měně je možné zmínit pokles tržních sazeb. Není tomu tak dávno, co lednová čísla o inflaci podpořila tu část trhu sázející na dodržení prognózy ČNB (snížení úroků ve druhé polovině roku), aby začala pracovat minimálně s představou úrokové stability. Tehdy se tržní sazby, měřené například kontrakty FRA, začaly posouvat nahoru, což ještě více podpořilo otevírání korunových longů. Dnes, a to i přesto, že z hlediska domácích dat nepřišel žádný popud, se opět posouváme na nižší hodnoty, což nutně ruku v ruce s nervozitou trhů nahrává slabšímu kurzu. A nezafungovala ani včerejší relativně silná poptávka po korunových dluhopisech se splatností v roce 2027.

Otázkou tedy je, může koruna dále oslabit? Samozřejmě může, dokud bude riziko dalšího šíření koronaviru, včetně jeho možných ekonomických dopadů (především v Evropě), živé. A to je, bohužel, věc silně nepredikovatelná, i přes všechna preventivní opatření. Těžko se hledají jiné faktory, které by korunu mohly nakopnout zpět k ziskům. Pomineme-li budoucí data, může jít například o poptávku po zajištění ze strany českých exportérů. Hedge se sice posunuly z nejvyšších hodnot od roku 2011 na o něco nižší, stále jsou však poměrně vysoké, přičemž vzhledem k očekávanému zpomalení hlavních obchodních partnerů není vidina jejich citelnějšího růstu příliš silná. Naopak, nedávné posílení koruny spíše nahrávalo zajištění importérů.

Při pohledu na opční trh je v tenorech od jednoho týdne až po jeden rok vidět jasná převaha zajištění proti posílení eura, tedy v rámci strategie risk reversal převaha call opcí EURCZK nad puty. U kratších tenorů je však v posledních dnech patrné, že se část trhu rozhodla přiklonit k putům, celkově to však sentiment trhu nenarušilo. Z hlediska valuace je pak koruna - měřeno Big Mac indexem vycházejícím z parity kupní síly – vůči euru podhodocená o zhruba 17,5 %. V aktuálním (krátkodobém) prostředí tento argument však nebude mít žádnou větší váhu. Ta se v nejbližší době bude týkat pouze a jen nálady světových trhů.

A právě ta stále nahrává rizikům slabší koruny. I přesto, že se podle indikátoru RSI postupně blížíme k hranici naznačující překoupenost páru EURCZK, která byla naposledy atakována loni na přelomu srpna a září, FIBO naznačuje možný posun až k nejbližší rezistenci 25,432 za euro. Další zastávkou by pak mohlo být 25,50 za euro, což by, jak se potvrdilo z historického pozorování „kulatých" korunových hodnot, měla být silná úroveň odporu. K takovému pohybu by ale byly potřeba další negativní zprávy spojené s koronavirem.

K sázce na to, že se koruna brzy vrátí zpět k 25,00 za euro, se nepřikláníme. Jako pravděpodobnější se nám v tuto chvíli jeví pohyby v rozmezí 25,25 až 25,40 za euro, přičemž možné prolomení horní hranice tohoto pásma bude záležet na celkové náladě světových trhů. Agentura Bloomberg přiřazuje scénáři udržení se nad hranicí 25,30 za euro během jednoho měsíce pravděpodobnost 62,1 %. V případě možného posunu nad 25,40 za euro za tu samou dobu dosahuje stejné číslo necelých 48 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0914 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,90 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0827 do 1,0921 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,35 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,27 až 25,40 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,21 až 23,39 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.