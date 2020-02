Koruna dále oslabila

Včera nevyšla žádná významná makroekonomická data. Tak bych se v dnešním Restartu trochu věnoval aktuálnímu vývoji koruny.



Koruna k euru včera dále oslabila na zhruba EUR/CZK 25,36, což už je oproti hodnotám z před pár týdnů, kdy se kurz pohyboval na hladině 24,80, docela prudké oslabení.





Zdroj: TradingView



Jak již zmínila včera Nicole, během ledna a na začátku února se vývoj koruny vrátil vcelku do normálu, když část negativního sentimentu z loňského roku odezněla a tržní vývoj koruny začal fungovat relativně standardně. To potvrdilo i nečekané zvýšení sazeb ČNB, po kterém kurz koruny skokově poskočil směrem na silnější hodnoty.



Kvůli koronaviru se ale na trhy vrátila nejistota, která je umocněna aktuálním růstem počtu případů v Evropě. Trhy přesouvají prostředky do bezpečných přístavů (USA, Německo, Švýcarsko atd.) a koruna tak slábne, protože z pohledu trhů je Česká republika stále vnímána jako více riziková. Ačkoliv se v realitě charakteristiky české ekonomiky za poslední řekněme dekádu zlepšily a pro trhy by ČR mohla představovat vcelku bezpečné místo, velká většina velkých účastníků na finančních trzích (myšleno zahraničních) nás stále vnímá ve stejné skupině s Polskem či Maďarskem (i když z pohledu ekonomických nerovnováh a celkového makro vývoje jsme na tom, troufám si říct, podstatně lépe).

Nicméně, koruna oslabila a její vývoj pro následující týdny zůstane silně nejistý. Celkem intuitivně teď bude záležet na dalším šíření koronaviru. Vzhledem k náladě na trzích bych se nyní příliš nedivil, kdyby koruna ještě mírně oslabila, když rozsah tohoto pohybu bude záviset na rychlosti, s jakou se objeví další případy koronaviru v Evropě.

Až se situace kolem zklidní, trhy se začnou vracet do normálu a koruna bude korigovat zpět směrem pod hladinu 25 Kč/euro. Pravděpodobně se v tomto ohledu vrátí někam tam, kde se nacházela před několika týdny (24,80-24,90) a během roku by pak měla dále pozvolna posilovat.



Prognózovat v tuto chvíli, kdy k tomu dojde, je ale spíše otázka pro lékaře než pro ekonomy. Celkově bych rád věřil, že by se situace mohla zlepšit již od března či dubna, ale je to otázka. Pokud by se nákaza v dalších týdnech dále šířila, Evropa by si mohla projít obdobím omezeného provozu továren, extrémně nízkou poptávkou po některých službách apod. A během této doby (minimálně v první fází) by kurz koruny k euru šel s velkou pravděpodobností někam ke 25,60 či ještě výše.



Příští týden vydám nový Měsíčník, kde zveřejníme náš současný náhled (prognózu) na vývoj kurzů a sazeb.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny