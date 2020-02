Liberec: Preventivní doporučení pro možný výskyt koronaviru

V souvislosti s koronavirem přijaly hygiena i kraj preventivní opatření.

Na dnešní společné schůzce si zástupci Libereckého kraje, Krajské hygienické stanice v Liberci a složky Integrovaného záchranného systému dohodli další postup v prevenci proti výskytu koronaviru. V souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19 v Evropě také projednali opatření na území Libereckého kraje.

V prvé řadě Krajská epidemiologická komise („komise“) doporučuje omezit cestování do oblastí s komunitním výskytem onemocnění COVID-19, mezi které jsou aktuálně zařazeny Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur a dále doporučuje pečlivě zvážit jakoukoliv cestu do zahraničí.

V případě návratu občanů z oblastí s komunitním výskytem do ČR a zdravotních potíží či s rizikovým kontaktem (např. návštěva zdravotnického zařízení při úrazu apod.) komise doporučuje telefonicky kontaktovat lékaře/epidemiologa KHS LK, který rozhodne o postupu v každém konkrétním případě tj. případné nařízení karantény, vyšetření nebo izolace.

I v případě nepřítomnosti zdravotních potíží doporučujeme po návratu z výše uvedených ohnisek nákazy omezit návštěvy a společenské aktivity jako např. kulturní či sportovní akce, a to po dobu 14 dnů.

Komise doporučila opatření poskytovatelům zdravotní péče především způsob ochrany zdravotníků a režim zajištění pacientů s respiračními infekcemi, s ohledem na to, že pro zvládnutí epidemie je tato oblast nejvíce riziková a současně klíčová. „Zdravotní personál by byl případnou nákazou ohrožen mezi prvními. Je proto důležité, aby měli dostatek ochranných zdravotnických pomůcek,“ vysvětlil MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví.

Na jednání epidemiologická komise probrala také, jak informovat občany o tom, aby se naučili a dodržovali základní hygienické návyky. Tyto pokyny budou distribuovány mj. starostům obcí, na úřady, do škol, do zdravotnických a sociálních zařízení, dopravním podnikům, zaměstnavatelům apod. „Občané by se měli co nejefektivněji věnovat prevenci a dodržovat hygienická pravidla, jako zakrývat si ústa při kašli nebo si správně mýt ruce,“ dodal MUDr. Sobotka.

Podstatnou částí jednání komise byla i příprava na situaci, kdyby se stávající pohotovostní fáze přeměnila v ČR na epidemickou či pandemickou. Stejně tak byla projednána příprava potřebné lůžkové kapacity, která je pro tento účel připravena i v rámci krizového plánování kraje.

„Základní opatření, které může udělat každý k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19) je dodržování základních hygienických pravidel - časté mytí rukou vodou a mýdlem, nedotýkání se očí, nosu a úst neumytýma rukama; vyhnout se úzkému kontaktu (do 1 m) s osobami, které mají akutní respirační infekci; zůstat doma, pokud máte příznaky i mírné akutní respirační infekce; při příznacích respirační infekce dodržovat respirační etiketu, tj. zakrývat si ústa a nos při kašlání a kýchání kapesníkem, a ten po použití odhodit do odpadu, v případě, že nemáte kapesník, použít předloktí,“ doporučuje MUDr. Jana Prattingerová, epidemiolog KHS LK a pokračuje: „Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocným koronavirem.

„Se složkami Integrovaného záchranného systému komunikujeme. V tuto chvíli nevidím žádný důvod k panice. Chtěl bych doporučit občanům, aby se chovali jako v případě chřipkové epidemie. Pokud jim nebude dobře a budou mít kašel či rýmu a nebyli v žádném z ohnisek nákazy, bude lepší, aby raději zůstali doma v klidovém režimu a odpočinuli si. Jestliže v ohnisku nákazy byli, během své cesty do zahraničí, měli by telefonicky kontaktovat svého lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici v Liberci,“ dodal hejtman Martin Půta.

Zdroj :TZ Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci