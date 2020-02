Převálcuje Českou poštu konkurence? Zásilkovna loni rostla o 84 procent

Historie digitální logistické platformy Zásilkovna sahá do roku 2010, kdy ji založila Simona Kijonková. Výrazné prosazení na trhu lze nicméně vysledovat především v posledních 2-3 letech, kdy Zásilkovna začala značným tempem získávat zákazníky ze strany e-shopů. V České republice se celkový počet on-line prodejců odhaduje na zhruba 42 tisíc, služeb Zásilkovny pro dodání zboží k zákazníkům již využívá na 28 tisíc z nich.

Pokračující růst oblíbenosti Čechů v nakupování on-line tak v návaznosti loni znamenal pro Zásilkovnu již 19 mil. přepravených zásilek v hodnotě 28,5 mld. Kč. O rok dříve to bylo 11 mil. zásilek, došlo tedy k meziročnímu nárůstu o 84 %. Logicky tak vzrostl obrat skupiny Packeta, pod kterou Zásilkovna působí, na 1,25 mld. Kč (+60 %). Možno zmínit, že tradiční vánoční nákupní horečka přinesla firmě 16. prosince nový rekord, když za jeden den přepravila 379 tisíc zásilek.

Zakladatelka a šéfka skupiny Simona Kijonková o Zásilkovně nehovoří jako o přímé konkurenci České pošty, nicméně že již delší dobu ubírá část byznysu státnímu podniku, se zdá být evidentní. Zvláště, když počet poboček Zásilkoven již nyní přesahuje 4,1 tis. (Česká pošta disponuje celkem cca 3,8 tis. míst) a loni začala své služby poskytovat také běžným občanům. Ti prostřednictvím služby „MeziNámi“ mohou posílat balíčky z pobočky na pobočku Zásilkovny již od 65 Kč. Potřebnou aplikaci si do mobilu od července loni stáhlo 210 tisíc uživatelů, kteří poslali na 400 tisíc zásilek. Vzhledem k tomu, že Česká pošta loni dále zdražila a cena jen nejmenšího „Balíku na poštu“ začíná až na 99 Kč, zdá se jen otázkou času, kdy se konkurence ještě více prosadí. Už i v kontextu, že většinu balíčků Zásilkovna zvládá doručit v ČR také do druhého dne.

V e-shopech si v mnoha případech klienti musí zvolit jiný způsob dopravy než Zásilkovnu, když limitem je hmotnost 5 kg. To se může nicméně letos hodně změnit, když hmotnostní limit firma plánuje zdvojnásobit. Růst pobočkové sítě v ČR má být již u konce. Zásilkovna se chce totiž také vydat cestou automatických-robotických výdejních míst.

Zásilkovna navíc roste i do zahraničí, když už působí ve všech zemích EU. Přidala navíc Ukrajinu, Švýcarsko a Rusko. Začíná se zasíláním do USA a přibýt má letos Blízký východ. Vzhledem ke zmiňovanému růstu byznysu uzavřela řadu partnerství s jinými dopravci. A to nejen v zahraničí. Zásilkovna totiž e-shopům umožňuje přes své pobočky příjem také zakázek, které v konečném důsledku doručuje jiný dopravce. Ať už třeba zmiňovaná Česká pošta, ale také například GLS, DPD či InTime.





Zdroj: zasilkovna.cz

Zkrátka domácím e-shopům se vlastně dále otevírá cesta k expanzi do zahraničí. Poptávka po zboží z EU od občanů Ruska či Ukrajiny je vcelku známá. Vysledovat lze jejich aktivitu i jen po obvykle méně kvalitním zboží v Číně. Na největším e-shopu Aliexpress snad nelze u recenzí u jakéhokoliv produktu nenarazit na kupujícího z východu.