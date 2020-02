Akciové trhy přišly o 3,3 bilionu dolarů

"Zatímco obchodní války mohou vést k omezení mezinárodního obchodu, šíření koronaviru může vést k jeho zastavení. Tento krajní scénář by mohl vyvolat stagflaci, v rámci které by se zvyšovaly ceny zboží a služeb, ale ekonomika by nerostla," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Rychle se rozšiřující koronavirus výrazně zhoršuje náladu na trzích. Ceny akcií poklesly kvůli obavám, že budou narušeny dodavatelsko-odběratelské řetězce, což by výrazně poškodilo mezinárodní obchod. Za poslední čtyři obchodní seance se dle indexu MSCI all-country vymazalo z akciových trhů 3,3 bilionu dolarů.



Kromě akcií klesá i cena průmyslových komodit. Za poslední týden klesla cena ropy Brent o 4 dolary za barel. Pokles zaznamenala i cena zemního plynu a mědi. Zajímavý vývoj zaznamenala cena zlata, která se začala přibližovat k úrovni 1 700 dolarů za troyskou unci, aby následně klesla pod 1 640 dolarů za troyskou unci.





Ještě před vypuknutím epidemie koronaviru se na trzích hovořilo o překonávání historických maxim a dlouhotrvajícím růstu. Během měsíce se však nálada zcela změnila. Investoři mají strach, že panikaření a mohutné výprodeje mohou vést k vyvolání další paniky a dalších výprodejů. Následná negativní spirála by se z trhů mohla přenést do reálné ekonomiky a zažehnout krizi.