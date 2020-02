Po dvaceti letech velký obrat?

V Perlách týdne jsme se mohli dočíst o nové „kultovní“ akcii – společnosti Virgin Galactic, která se mezi investory a asi hlavně mezi spekulanty začíná těšit podobnému zájmu jako Tesla. O VG jsem tu psal minulý týden i já a dnes bych rád zaměřil na další z akcií, které se dostala do popředí zájmu, někdy možná až nezdravého. Tentokrát nejde o vesmírnou zábavu, ale o věc mnohem praktičtější. Akcie Plug Power si za poslední rok připisují téměř 200 % a podle CNBC k tomu značně přispívají různé diskuse na sociálních sítích, které PP řadí po bok Tesly a VG. Staré rčení říkalo, že pokud vám taxikář začne vyprávět o tom, že je dobré nakupovat akcie, je načase prodávat. Možná je čas to změnit na něco se sociálními sítěmi. Ale příběh PP stojí i tak za to.



PP vyrábí a prodává „vodíkové palivové články, které jsou přívětivé k životnímu prostředí a pohání například stroje ve skladech, ale i auta“. Mezi zákazníky firmy patří i Amazon, Walmart, či FedEx. PP na trh vstoupila už v roce 1999 a asi rok poté cena jejích akcií dosáhla více než 1 500 USD. V roce 2013 doklesala na 12 centů. Jak nyní poukazuje CNBC, v září minulého roku management společnosti představil svůj strategický plán, podle kterého by PP měla v roce 2024 generovat tržby ve výši 1 miliardy dolarů.



Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Podle odhadů managementu by klíčový trh „ dopravy materiálu „ (tj., povětšinou ještěrky všeho druhu) měl nyní mít hodnotu asi 30 miliard dolarů a dlouhodobě by měl narůst na 300 miliard dolarů . K tomuto dlouhodobému optimismu můžeme přidat to, že firma na konci minulého roku získala významnou objednávku od nejmenovaného klienta z firem Fortune 100 a spekuluje se o tom, že přijdou další podobné.Klíčová otázka: Vytáhla cca roční prudká rally cenu akcie na úrovně, které nedávají fundamentálně moc velký smysl? Na S&P Global Market Intelligence jsou ohledně růstu tržeb méně optimističtí, než management. Předpokládají, že v roce 2024 bude firma generovat o něco více než 800 milionů dolarů . Volný tok hotovosti – to co zbude po investicích, by pak měl růst ze současných záporných hodnot na úroveň 250 milionů dolarů (viz graf). Pokud jej po roce 2028 nechám dál růst o 2 % ročně, tak současná hodnota tohoto toku hotovosti dosáhne asi 1,8 miliardy dolarů . Kapitalizace se přitom nyní pohybuje kolem 1,4 miliardy dolarů Pokud by tedy firma naplnila očekávání S&P Global Market Intelligence, o nějaké bublině se tu moc hovořit nedá. O to méně, pokud by naplnila své vlastní očekávání ohledně budoucích tržeb (a dokázala na nich realizovat hotovostní marži podobnou té, se kterou počítají uvedené projekce). Podotýkám přitom, že mé jednoduché kalkulace počítají s betou ve výši téměř 1,6, takže s požadovanou návratností téměř 10 %. Což sedí i na to, že akcie je extrémně volatilní. A to zase sedí na to, že na této malé společnosti a kapitalizaci se točí zájem sociálními sítěmi vybuzené masy investorů a spekulantů (viz níže). Moc zdravé asi nebude hlavně to, že tento zájem se nese ve stylu „udělá z nás tahle akcie milionáře“.Uvedený „startovní“ pohled na fundament a valuaci tedy nevyznívá tak zle, jak bychom mohli čekat s ohledem na to, co se kolem akcie děje. Je tu ale jedno podstatné „ale“ (a možná jich je více). Jak jsem uvedl výše, tok hotovosti by se měl ze současných záporných čísel postupně překlopit do kladných. Jenže tu nehovoříme o společnosti, která by vznikla před pár lety , ale o firmě, které tu je již dvě desetiletí a během nich nedokázala generovat ani zisky, ani pozitivní provozní tok hotovosti, o volném (tj., po investicích) nemluvě. Po dvaceti letech konečně velký obrat?Doposud tedy PP fungovala povětšinou tak, že její provoz peníze prodělával a tak byl do ní neustále vkládán nový kapitál (předlužená není). Nehovoříme tu tedy o tom, že by nová společnost měla projít znatelným růstem, ale že by jím měla projít společnost, které se na trhu pohybuje už hodně dlouho. Což můžeme brát jako plus, i mínus.