El-Erian: Dopad epidemie koronaviru bude citelný, firmy přehodnotí globalizaci

Trhy se příliš neznepokojují tím, jaký by koronavirus mohl mít dopad na hospodářskou aktivitu. V jejich pohledu je podporují i úvahy o fiskálním a monetárním uvolnění. Jenže pohled na to, jaký je dosavadní vývoj, ukazuje, že již nyní dochází k narušování výrobních řetězců. Pro Bloomberg Video to uvedl známý ekonom a investor Mohamed El-Erian, který působí jako hlavní poradce společnosti Allianz. Z USA i z Evropy jsou navíc již slyšet hlasy firem, které tímto narušením trpí. Takže podle ekonoma nelze čekat, že ekonomika z tohoto šoku vyjde oživením ve tvaru „V“, doufat můžeme v „U“, ale je možné, že vývoj bude nakonec horší.



Vedle popsaného nabídkového šoku představuje epidemie pro čínské hospodářství i poptávkový šok, protože lidé kvůli ní tolik nenakupují. El-Erian řekl, že tento šok ovlivňuje obchod, služby a další části hospodářství. A dodal, že dříve trhy jednaly podle toho, co dělají centrální banky, dnes je tomu opačně a centrální banky jednají podle toho, co se děje na trzích. Podobné je to s analytiky, kteří nyní utvářejí své názory podle toho, co se děje na trhu, namísto toho, aby hodnotili situaci nezávisle.



Firemní sektor bude podle ekonoma stále více chápat, že globální výrobní řetězce přinášejí vyšší efektivitu, ale stávají se problémem v podobných případech, jako je ten současný. Pak se „silná stránka může stát tou slabou“ a globální řetězec firmě škodí. Korporace přitom podle El-Eriana doposud dávaly příliš velkou váhu efektivitě a nyní budou tento přístup přehodnocovat. A to ve stylu „počkat, globalizace sebou nese rizika, kterým se musíme věnovat“.





