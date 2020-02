Okénko trhu - Koronavirus dál hýbe trhy

Virus Covid-19 zůstává hlavním hybatelem dění prakticky na všech trzích. Potvrzení nákazy v evropských zemích, mezi které se již přidalo například i Rakousko, Chorvatsko či Řecko, způsobilo další pokles evropských akcií. Ty opět zahájily den ztrátami, a od víkendu již stačily odepsat zhruba 7 %. Oslabují i měny našeho regionu, přičemž koruna od pondělního rána ztratila vůči euru téměř 30 haléřů a je aktuálně k mání za více než EUR/CZK 25,30. Ropa v očekávání zpomalení ekonomické aktivity klesla na ceně o zhruba 3 dolary za barel, čímž se přiblížila k letošnímu minimu. Zájem finančníků se přesouvá do bezpečných přístavů, což vidíme na výnosech desetiletých amerických vládních dluhopisů, které klesly o více než 0,1 procentního bodu až na úroveň 1,31 %, tedy na historicky nejnižší zaznamenanou hodnotu. Podle trhů se zároveň znatelně zvýšila pravděpodobnost dalšího uvolnění měnové politiky Fedu, od nějž nyní v příštím půl roce očekávají již dvě snížení sazeb, zatímco ještě před víkendem převažovaly sázky pouze na jedno. Podobným vývojem prochází i předpoklady na budoucí politiku Evropské centrální banky, od které se nyní na 6 měsíčním horizontu očekává depozitní sazba na úrovni mínus 0,60 %, zatímco ještě před několika dny se trhy klonily spíše k zachování té stávající, tedy -0,50 %. I české desetileté swapové sazby a výnosy dluhopisů zaznamenaly znatelný pokles přibližně o 0,15 procentního bodu, což by naznačovalo výraznější tempo snižování základní sazby ČNB a to někdy na přelomu let 2020/21.



Pokud si ovšem s koronavirem někdo evidentně nedělá velké starosti, pak jsou to američtí spotřebitelé. Podle včera zveřejněného průzkumu pokračovala jejich nálada ve zlepšování již čtvrtý měsíc v řadě a na indexu dosáhla hodnoty 130,7. Trhy sice počítaly s číslem ještě o něco vyšším (132,2), nicméně tyto odhady vycházely z lednové základny, která byla statistiky mezitím zrevidována směrem dolů (na 103,4) a aktuální data tak naplnila předpoklady o růstu indexu. Mezi Američany se sice mírně zhoršilo hodnocení současné situace, nicméně toto bylo více než vykompenzováno jejich optimismem směrem do blízké budoucnosti. Od té si slibují další zlepšení podnikatelského prostředí i růst (či alespoň udržení) vlastních příjmů. Zvýšil se i podíl domácností, které plánují větší nákupy, ať už se jedná o nové auto, ledničku či rovnou nemovitost. Je ovšem třeba připomenout, že zmiňovaný průzkum proběhl v USA před 13. únorem a nezachytil tak nedávné vyhrocení obav ze světové pandemie. Ty se tak mohou plně projevit až v jeho březnovém vydání.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.