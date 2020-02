Nevěnování se řízení a rychlost - na tyto dvě oblasti se má podle policie zaměřit chystaná novela silničního zákona

Za posledních 10 let patřily k nejtragičtějším a také nejčastějším příčinám nehod na českých silnicích: nevěnování se plně řízení, stejně jako nepřiměřená rychlost a to ať v podobě příliš vysoké rychlosti nebo nepřiměřené vzhledem ke stavu a povaze vozovky. Proto právě na tyto dvě oblasti se má podle policie zaměřit chystaná novela silničního zákona. Co to znamená?

Například to, že dopravní policie se zasazuje o to, aby při jízdě pod vlivem alkoholu byla pokuta zvýšena o 50 %, tedy z maximální výše 50 000 Kč až na hranici 75 000 Kč. Zároveň navrhuje, aby byla na mýtné brány na dálnicích a silnicích první třídy ve vyšší míře nainstalována zařízení, která by měřila jak povolenou rychlost, tak nově i bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Ta by podle zákona měla být alespoň 50 metrů. Nedodržení bezpečné vzdálenosti jak ve městech, tak i na dálnicích nebo mimo obce se stále častěji stávají příčinou nehod.

Další příčinou vedle rychlosti je nevěnování se plně řízení. Jedním z důvodů je telefonování za volantem. Dopravní policisté zaznamenali o loňských letních prázdninách více než 5000 řidičů, kteří za jízdy telefonovali. Proti loňským letním měsícům narostl jejich počet o zhruba 1500. Policie jim udělila pokuty za 2,4 milionu korun.

Proto je na místě podle policie zásadně zvýšit i pokuty za telefonování za volantem, které je nyní postihováno blokovou pokutou do 1000 Kč a v přestupkovém řízení do 1500 Kč. Trestem jsou i 2 trestné body. Navýšení o více než 2,5 násobek je zcela na místě. Navrhovaný trest by měl činit 2500 Kč a řidiči budou podle návrhu novely zákona také potrestáni celkem 4 body.