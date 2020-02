US volby: Co stojí za sliby demokratů?

Ve Spojených státech probíhají aktuálně tzv. primárky, z nichž vzejde demokratický kandidát, jenž se v listopadových volbách postaví Donaldu Trumpovi. Ačkoliv jsou demokratičtí kandidáti heterogenní, při značném zjednodušení lze říct, že jejich programy v podobě Nového zeleného údělu, programu Medicare pro všechny či bezplatného vysokoškolského vzdělávání budou žádat značné finanční prostředky, a to v období, kdy se schodky amerického rozpočtu prohlubují, a zadlužení tamní ekonomiky překračuje 100% hranici. Otázka tedy zní: „Kde na to všechno vzít?“



Mezi (nejen) americkými ekonomy se v posledních letech rozmáhá „nešvar“, jenž nese název moderní monetární teorie. Tento relativně nový směr ekonomického myšlení nachází porozumění právě mezi mnohými demokraty.



Zástupci moderní monetární teorie (MMT) jednak upozorňují, že současná měnová politika naráží na své limity, což ústí do požadavku na zapojení fiskální politiky, a jednak prosazují názor, že není třeba brát ohled na rozpočtové deficity či výši zadlužení u ekonomiky, která disponuje vlastní měnou. Neboť taková země – dle MMT – nemůže nikdy zbankrotovat tak jako firmy či domácnosti. Může si jednoduše v případě nutnosti vytvořit nové peníze, kterými vše zaplatí. Pokud se vám vybaví německá hyperinflace či situace v zemích typu Zimbabwe, nejste jediní. Moderní monetaristé se však námitkou vysoké inflace nenechají vyvést z míry, když argumentují, že růst cenové hladiny bude usměrňován především změnami v daňovém nastavení.



Tato relativně mladá ekonomická teorie poskytuje komplexní, avšak poměrně odlišný pohled na fungování ekonomik. Proto těm, kteří by se chtěli seznámit s jejími konkrétnějšími obrysy, doporučují například tento článek. Zde si dovolím pouze poznamenat, že ačkoliv se teze tohoto směru mohou zdát nemyslitelnými, nelze při nejmenším jejich dílčí uplatnění vyloučit. To dokládá i skutečnost, že málokdo si ještě před pár lety dovedl představit ekonomiky, které budou uplatňovat záporné úrokové sazby, a to i v období ekonomické konjunktury.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny