Bezpečnostní rada státu nedoporučuje v souvislosti se šířením koronaviru Covid-19 cestovat do Lombardie a Benátska

V úterý 25. února 2020 večer se ve Strakově akademii mimořádně sešlo rozšířené předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Jednání svolal premiér Andrej Babiš kvůli aktuální situaci s šířením koronaviru Covid-19. Předsednictvo následně vydalo doporučení, aby se čeští občané vyvarovali cest do nejvíce rizikových regionů v severní Itálii, Lombardie a Benátska





Členové předsednictva Bezpečnostní rady státu se shodli, že ačkoli v České republice nebyl zatím pozitivní případ nemoci Covid-19 nahlášen, vzhledem k šíření koronaviru v Evropě mají být čeští občané především při cestách do zahraničí obezřetní.

„Vyhodnotili jsme celkově, jaká je situace. Vnímáme samozřejmě, že po Číně a Jižní Koreji máme tady centrum nákazy i v Itálii, v oblastech Lombardie, Benátsko, odkud se nákaza dostala i do Rakouska i do dalších států Evropy,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.

Podle předsednictva Bezpečnostní rady státu by měli čeští občané za současné situace zvážit rizika spojená s cestami do zahraničí. Pokud se totiž dostanou do kontaktu s výskytem nemoci, může se jim stát, jako se stalo českým turistům na Kanárských ostrovech, že se rozhodnutím místních úřadů nedobrovolně ocitnou v karanténě.

„Skutečně nedoporučujeme našim občanům, aby teď cestovali do Lombardie a do Benátska a vyzýváme naše občany, kteří se z této oblasti vracejí a budou na sobě pozorovat nějaké příznaky, aby kontaktovali neprodleně lékaře, a to nejlépe telefonicky. A samozřejmě ministr zdravotnictví a hlavní hygienička dostali jasné úkoly a my jsme, myslím si, připraveni,“ uvedl předseda vlády.

Předsednictvo Bezpečnostní rady státu za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka také vyhodnocovalo případná rizika spojená s pořádáním Světového poháru v biatlonu 5. až 8. března v Novém Městě na Moravě. Dospělo k názoru, že za současné situace není zatím třeba přijímat v souvislosti s očekávaným velkým množstvím biatlonových fanoušků z mnoha zemí Evropy i světa žádná mimořádná opatření.