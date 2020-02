Koronavirus (Covid-19): Co to je? Jak se přenáší? Jak se chránit? Zastaví jej alkohol a další mýty kolem...

Koronavirus se přiblížil přímému dopadu na Česko a naše občany. Na Patria.cz pro Vás pod následujícím odkazem průběžně pokrýváme dopady koronaviru na svět investic a dění na finančních trzích. V textu níže nadto shrnujeme informace a doporučení kolem podstaty viru, jeho šíření i možného snížení rizika nakažení. Přebíráme informace ministerstva zdravotnictví nebo Světové zdravotnické organizace (WHO).

Co je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli nCov, případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví neustupujícmi horečkami. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jak se chránit?

Důležité je - dle doporučení ministerstva zdravotnictví - postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

- vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

- dodržovat základní hygienická pravidla

- používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí

- nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

- jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

- samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku



Existuje vakcína proti koronaviru?

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti viru 2019-nCoV. Jeden pohledem WHO vyvracený mýtus v této souvislosti: proti koronaviru nechrání další typy vakcín, například pneumokokového typu.

Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?

Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. I Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že se dá léčit množství symptomů této nemoci. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. WHO uvádí na svých stránkách, že tato léčba je vysoce účinná.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru! Navíc v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková epidemie, resp. nárůst akutních respiračních onemocnění. Každý případ infekce virem 2019-nCoV tedy musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

Na koho se mají občané obrátit, pokud se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost infekce 2019-nCoV?

V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Několik mýtů kolem koronaviru

V souvislosti koronaviru vybíráme také některé z frekventovaných mýtů. Na další můžete nahlédnout (v angličtině) na stránky WHO nebo i tuzemského ministerstva zdravotnictví.

Ochrání mě proti koronaviru textilní rouška? Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat standardní opatření proti přenosu infekčních agens kapénkami, zejména ochranu dýchacích cest (ústenka, resp. rouška), respirační etiketu při kašli, kýchání a smrkání, používání jednorázových kapesníků, a také hygienu rukou, a to u symptomatických pacientů i zdravotnického personálu, který je ošetřuje. Roušky jsou prospěšné zejména k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou například při chřipce, která je v současné době na vzestupu. Běžné papírové roušky pak chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj.

Je možné nakazit se koronavirem, pokud si nechám poslat zboží zásilkou z čínských obchodů? V tomto případě se není čeho obávat. Koronavirus 2019-nCoV se přenáší stejně jako jiná respirační onemocnění, tedy přenosem z člověka na člověka nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin.

Proto se ochranná opatření přijímají především na letištích apod., kde je velké množství lidí. Zásilkové společnosti, spedice a například ani Česká pošta žádná takováto opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským koronavirem z balíků a zboží obecně nepřijala, protože k tomu není důvod.

Ochrání mne před koronavirem alkohol? Vypadalo to nadějně i se zdravou dávkou peprnějšího humoru na sociálních sítích:

Nejméně podle WHO: ne, alkohol nemá potenciál tlumit koronavirus (i když WHO rozebírá zejména aplikaci zvenčí...).

Je česnek prevencí před koronavirem? Česnek je bezpochyby zdravou potravinou s potenciálem zásahu proti určitým mikrobům, ve vysokých dávkách je také určitou obranou proti těsnému sociálnímu kontaktu ?. Dle WHO: není potvrzen potenciál ochrany proti koronaviru.

Ohrožuje koronavirus především starší generaci? Z pohledu potenciálu nákazy koronavirem nikoli, z pohledu souvislosti s dalšími možnými zdravotními komplikacemi daného jedince (typu například astma, cukrovka, činnost srdce) ano.

Jsou antibiotika efektivní obranou proti koronaviru? Ne už ze své podstaty. AntiBIOTIKA jsou jsou zásahem proti bakteriální infekci, nikoli virové. Nejsou tedy vhodnou podobou prevence zásahu koronavirem. Pokud k nákaze dojde, pak například při hospitalizaci v nemocnici mohou být antibiotika podávána jako doprovodná léčba pro případ zjištěné kombinované bakteriální a virové nákazy.

Odkazy na další informace:

Vše kolem koronaviru - WHO

Mýty kolem koronaviru - WHO

COVID-19: informace pro občany na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR

