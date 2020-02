Virus jako skutečná černá labuť

Akciové trhy zažily další sešup, s tím jak se virus šíří do více zemí i po Evropě a vyvolává obavy o velikosti dopadu na globální ekonomickou aktivitu. Podle Reuters nyní konsenzuální odhady počítají se zpomalením růstu čínské ekonomiky v prvním kvartále na 3,5% a dopad na ostatní země v Jihovýchodní Asii bude mezi 0,5%-1%. Americký úřad navíc varoval, že rozšíření vážně hrozí i v USA a občané by se na to měli připravit. 10leté americké státní dluhopisy se proto dostaly na historická minima na úrovni 1,31%. Ropa klesala o další 3%.

Home Depot (+0,5%) reportoval pěkné výsledky nad očekávání díky pokračující solidní aktivitě ve stavebnictví, jež byla podpořena nižšími úrokovými sazbami FEDU. Výsledky nad očekávání oznámil i řetězec Macys (-5,5%), nicméně ty jsou na úrovni tržeb i zisků meziročně na sestupné trajektorii. Firma oznámila, že uzavře 125 obchodů, jako součást strategie na snižování nákladů.

Dnes oznámí hospodářské výsledky firmy Universal Health Services, Lowe's Companies, L Brands či TJX Companies. Z ekonomických dat dnes budou zveřejněny prodeje nových domů v USA a pravidelný report EIA ohledně zásob ropy.

Evropské akciové futures ráno zatím pokračují v poklesu asi o 1%.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny