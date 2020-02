Změny v zákoně o obchodních korporacích

Dne 29.1.2020 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman novelu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Zákon bude uveřejněn ve Sbírce listin, přičemž účinnost novely ZOK nastane k 1.1.2021.

Nově bude možné založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem do 20.000,- Kč bez speciálního účtu u banky. Zakladatel tak bude moci složit peněžitý vklad například notáři jako správci vkladů. To by mělo umožnit provést všechny kroky směřující k založení a vzniku v rámci jedné návštěvy notáře.

Mění se i pravidla pro výplatu zisku a jiných vlastních zdrojů. Najisto je postavena možnost rozdělovat nejenom zisk, ale také jiné vlastní zdroje, a to v průběhu celého účetního období. U společností s ručením omezením se (znovu) navazuje možnost rozdělit zisk na test vlastního kapitálu.

Obchodním korporacím bude nově zakázáno poskytovat společníkovi nebo osobě jemu blízké bezúplatná plnění krom zákonem stanovených výjimek, jako jsou obvyklé příležitostné dary.

Zásadní změna se dotkne právnických osob ve volených orgánech obchodní korporace. Pokud bude právnická osoba členem voleného orgánu (např. člen představenstva), musí bez zbytečného odkladu zmocnit k výkonu jedinou fyzickou osobu, která bude splňovat zákonem stanovené předpoklady. Pokud nedojde k zápisu příslušné fyzické osoby od obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne vzniku funkce, zanikne její funkce bez dalšího. Stejná lhůta platí při zániku zmocnění fyzické osoby. Podle přechodných ustanovení přitom musí být u každé obchodní korporace daná fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nejpozději 1. 4. 2021.

Upraveno bylo dále odstoupení z funkce člena voleného orgánu. Dle stávající úpravy výkon funkce zaniká po uplynutí jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení. Novelou ZOK se vracíme k předchozí úpravě, kdy výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení příslušný orgán projedná nebo projednat měl, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání po doručení odstoupení obchodní korporaci. U odstoupení oznámeného na zasedání orgánu výkon funkce skončí uplynutím 2 měsíců po oznámení. Schválit jiný okamžik zániku bude možné pouze na základě žádosti odstupujícího člena. U korporací s jediným společníkem skončí výkon funkce po 2 měsících ode dne doručení oznámení jedinému společníkovi. Dosavadní úprava odstoupení se neosvědčila, protože je v některých případech příliš krátká.

Změny se dotknou také smlouvy o výkonu funkce. Případná absence souhlasu nejvyššího orgánu se smlouvou však nově zapříčiní pouze jejich neúčinnost. Po schválení nabude smlouva účinnost zpětně ke dni jejího uzavření, nebo ke vzniku funkce člena orgánu, podle toho, který den nastane později. Novela dále zavádí pravidla při rozporu společenské smlouvy a smlouvy o výkonu funkce. Přednost bude mít společenská smlouva, byla-li však smlouva o výkonu funkce schválena většinou, která je vyžadovaná pro změnu společenské smlouvy společnosti, budou mít přednost ujednání obsažená ve smlouvě o výkonu funkce.

Změní se úprava rozhodování mimo zasedání valné hromady (neboli „per rollam“). Společnost (akciová i s ručením omezeným) bude zasílat společníkům nebo akcionářům při rozhodování mimo valnou hromadu kopii návrhu rozhodnutí ve formě notářského zápisu. Ti mohou následně návrh odmítnout, nebo jej ve svém vyjádření potvrdit. Podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Odstraňuje se tak rozpor s právní úpravou EU a zároveň se sjednocují postupy v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.

U kapitálových společností bude možnost ve společenské smlouvě s podílem či akcií spojit právo jmenovat a odvolat jednoho nebo více členů volených orgánů dané společnosti.

Znovu budou změněna pravidla pro volbu člena dozorčí rady zaměstnanci. Nově může být například v souladu s volebním řádem určeno, že zaměstnanci volí a odvolávají člena dozorčí rady prostřednictvím volitelů.

Zásadní změna se bude týkat monistických (jednočlenných) akciových společností. Jediným povinným orgánem takové společnosti bude správní rada a statutární ředitel bude zrušen. Přiměřená aplikace ustanovení o představenstvu nebo dozorčí radě na monistické akciové společnosti byla dlouhodobě kritizována a vyvolávala mnoho výkladových nejasností. Často nebylo jasné, která ustanovení obsažená v rámci dualistického systému se mají aplikovat i v systému monistickém a na jaké orgány.

Obchodní korporace mají povinnost do 1 roku uvést společenskou smlouvu do souladu s novelou a uložit ji do sbírky listin. Dále jsou povinny do 6 měsíců provést v obchodním rejstříku zápis skutečností, které se dosud nezapisovaly, nebo do sbírky listin uložit listiny, jež se dosud neukládaly. Sankcí za porušení této povinnosti může být, po výzvě a marném uplynutí dodatečné lhůty, zrušení obchodní korporace s nařízením její likvidace.

V případě, že se Vás dané téma dotýká a máte k němu dotazy, případně byste chtěli poradit s praktickou aplikací těchto novinek, rádi Vám pomůžeme.

Veronika Odrobinová

veronika.odrobinova@gt-legal.com

Dominik Beran

dominik.beran@gt-legal.com