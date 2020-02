Rozbřesk: Extrémní nejistota spojená s koronavirem vyhání investory z akcií

Nejistota spojená s nástupem koronaviru zůstává extrémní. I když přírůstky infikovaných v Číně zpomalují, alarmující je rychlý nárůst nakažených ve zbytku světa, kde přírůstky nakažených zrychlují a jejich celkový počet přesáhl 2000. Vzhledem k dlouhé inkubační době je navíc pravděpodobné, že počet nakažených dál poroste.



To staví veškeré propočty dopadů koronaviru na velice tenký led. Původně jsme předpokládali, že epidemie oslabí dočasně poptávku v čínském sektoru služeb a částečně kvůli výpadkům produkce také v průmyslu. Takovýto šok by zasáhl zejména hlavní obchodní partnery Číny (Koreu a Tchaj-wan) a vedle toho ekonomiky výrazněji exponované vůči obchodu s Asií (z Evropy zejména Německo).

Situace je ale o poznání komplikovanější s tím, jak se virus začíná šířit a my musíme uvažovat šoky do sektoru služeb také v Itálii, Koreji a v Japonsku. To samozřejmě výrazně zvyšuje zranitelnost Itálie a Japonska. Německo a střední Evropa čistě z důvodu šíření viru do Itálie nemusí nést výraznější hospodářské škody. To ale platí pouze do chvíle, pokud se epidemie nerozšíří i tam. Právě proto, že se rozumně nedají sečíst případné škody a nikdo nevidí světlo na konci tunelu, jsou trhy tak nervózní.



V obecné rovině sice platí, že dopady epidemií srazí poptávku pouze dočasně, a ta se pak v následujících kvartálech snaží dohnat to, co zameškala. To by měla být pro investory pozitivní zpráva - ztráty akciových indexů by měly být dočasné. Jsou tu však dvě “ale”, které staví epidemii do jiného světla - a následky oproti minulým zkušenostem mohou proto být trvalejší.



Za prvé, negativní efekt koronaviru se kombinuje s řadou jiných rizik a nejistot, jako je rostoucí napětí v čínském finančním sektoru nebo německá průmyslová recese. I když propad poptávky spojený s koronavirem bude dočasný, může v některých případech zesílit hrozbu pramenící z jiných trvalejších problémů.



Za druhé, podíl Číny na globální výrobě v posledních dvaceti letech výrazně narostl (mnoho na tom nezměnil ani start obchodních válek) a epidemie může vedle slabší čínské poptávky ohrozit také samotnou výrobu (v rámci nadnárodních výrobních řetězců). To je zejména případ strojírenství (kde podíl na světové výrobě narostl z 5 na 25 %) a výroby elektroniky (z 15 na 28 %). Podle průzkumu Goldman Sachs mají minimálně americké nadnárodní společnosti (až na výjimky) dostatek zásob na to, aby v nejbližších týdnech udržely produkci i v případě výpadku čínské produkce. Pokud by ovšem epidemie paralyzovala čínskou průmyslovou výrobu i v druhém kvartále, produkce řady nadnárodních firem by pravděpodobně utrpěla. V takovém případě by byly dopady koronaviru bezesporu výrazně hlubší a dopady na investorský sentiment trvalejší. A déle by trval i návrat investorů do rizikových aktiv, ať už jde o americké akcie nebo českou korunu.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna zůstává pod tlakem, i když výprodeje nejsou tak silné jako na začátku týdne, česká měna se pomalu přibližuje 25,30 EUR/CZK. Podobně jako pro korunu i pro jiná riziková aktiva platí, že zůstane zranitelná, dokud nezačnou klesat přírůstky nakažených mimo Čínu (nebo se na scéně objeví účinná vakcína). Pak by měly středoevropské měny alespoň část svých ztrát smazat.



Zahraniční forex

Prudký pokles úrokových sazeb v USA v souvislosti s šířením koronaviru poněkud ublížil dolaru, který disponuje daleko vyššími úrokovými sazbami než euro. Sázky trhu na snížení sazeb Fedu však zatím jdou proti komentářům amerických centrálních bankéřů - naposledy to byl včera druhý muž Fedu Clarida, který uvedl, že makroekonomické dopady koronaviru na americkou ekonomiku jsou zatím těžko odhadnutelné (což zatím neimplikuje snížení sazeb).



Tak trochu mimo dění okolo koronaviru žije forint svým vlastním příběhem, jež souvisí vysokou maďarskou inflací a tím, jak se s ní centrální banka vypořádá. Ani včerejší zasedání MNB nevyznělo tak, že centrální bankéři v Budapešti chtěli utáhnout měnové šrouby. Nicméně v poslední větě komentáře MNB se objevuje náznak toho, že by centrální banka mohla v březnu přitvrdit (což je náš scénář), když varuje, že pokud inflační prognóza v březnu ukáže nutnost politiku utáhnout, tak to banka provede a použije k tomu všechny prostředky (tedy i zvýšení úroků).



Ropa

Nálada na ropném trhu zůstává veskrze medvědí a ropa Brent dnes ráno lavíruje těsně nad hranicí 55 dolarů za barel. Počet zemí, které hlásí nákazu koronavirem, vzrostl již na třicet, a vlády napříč světem proto přistupují k různě intenzivním karanténním opatřením. Ty přitom často mají bezprostřední dopad na poptávku po palivech, což oslabuje poptávkovou stranu trhu.



Včerejší slabší než očekávaný nárůst zásob reportovaný API příliš rozruchu nevzbudil a něco podobného můžeme očekávat i dnes od oficiálních čísel americké EIA. Pozornost trhu zůstane v prvé řadě zaměřena na vývoj situace okolo koronaviru a blížícího se zasedání států OPEC na konci příštího týdne.





