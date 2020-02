Prodeje amerických nových domů rostou (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář je dnes poloprázdný. Za zmínku stojí pouze prodeje nových domů ve Spojených státech, které by měly ukázat na jejich růst. Ve Francii pak bude zveřejněna spotřebitelská důvěra, která si zřejmě mírně pohorší. Tématem číslo jedna zůstane i dnes koronavirus, ačkoli v Číně již epidemie podle všeho dosáhla svého vrcholu.

Důvěra ve Francii chytí koronavirus

Ve Spojených státech dnes bude zveřejněna lednová statistika prodeje nových domů. Indikátory z amerického nemovitostního trhu mají poslední dobou tendenci pozitivně překvapovat a ani prodeje nových domů v tomto ohledu zřejmě nebudou výjimkou. Trhu nemovitostí prospělo loňské trojí snížení úrokových sazeb. Podle naší prognózy se v letošním roce dočká snížení sazeb o dalších 100 bb. Francouzská spotřebitelská důvěra zřejmě jeden bodík ztratí, i tak se ale stále drží poblíž nejvyšších úrovní za poslední dva roky. Jinak je kalendář prázdný. Dění na finančních trzích tak budou opět řídit zprávy o koronaviru a o jeho případném šíření do Evropy. Příliš důvodů pro posílení tedy euro ani regionální měny dnes zřejmě nenajdou.

Region se zazelenal

Německá ekonomika i podle druhého odhadu v Q4 19 v mezičtvrtletním srovnání stagnovala. Vývoj jednotlivých složek HDP byl však značně diferencovaný. Soukromá spotřeba stagnovala, investice ve stavebnictví díky mírné zimě vzrostly o 0,6 % q/q, naopak firemní investice o 2 % q/q propadly. Čisté exporty z růstu ukrojily 0,7 pb. V prvním čtvrtletí letošního roku by se podle našeho názoru spotřeba domácností měla vrátit do kladných čísel. Nahrává tomu silný trh práce i výrazný růst reálných disponibilních příjmů domácností. Stabilizovat by se měl i německý průmysl, ačkoli je otázka, jak na něho dopadne koronavirus. Kromě německého HDP byla včera zveřejněna i spotřebitelská důvěra ve Spojených státech. Ta se dlouhodobě drží na vysokých úrovních a ani únor nebyl v tomto ohledu výjimkou (130,7 bodu).

Obchodování na trhu s eurodolarem bylo včera nemastné, neslané. Kurz eura vůči dolaru se pohyboval v úzkém pásmu 1,083-1,087 USD/EUR. Ve srovnání s předchozím dnem bylo euro o 0,1 % slabší.

Všechny regionální měny skončily v úterý v plusu. Jednalo se však spíše o korekci jejich předchozích ztrát, než o důsledek nějakých výrazně pozitivních impulzů. Maďarská centrálních banka včera ponechala sazby beze změny. Prohlásila však, že je k ukočírováni inflace připravena použít všechny své nástroje. Detailněji hodlá tyto možnosti diskutovat v březnu, kdy bude mít k dispozici novou inflační zprávu. Podle našeho názoru však sazby zůstanou nakonec stejně beze změny. Maďarský forint reagoval nejprve mírným posílením pod úroveň 337,0 HUF/EUR. Později však o své zisky přišel a dnes ráno otevírá na 338,7 HUF/EUR. Propad se včera zastavil na české koruně. Posílila o 0,1 % a nyní se obchoduje kolem úrovní 25,25 CZK/EUR. Jak jsme ale byli svědky v minulých dnech, její nálada je vrtkavá, a tak opětovné oslabení k úrovním okolo 25,30 CZK/EUR nelze vyloučit. S připisováním zisků nezůstal pozadu ani polský zlotý, který v úterý posílil o 0,3 % a dostal se na hladinu 4,291 PLN/EUR. Dnes ráno už ale otevírá také slabší (4,305 PLN/EUR).