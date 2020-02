Domy, které v Kynšperku nad Ohří poškodila důlní voda, opraví na vlastní náklady stát. Pokud oprava nebude možná, vykoupí je

Publikováno: 26.2. 2020 Autor: Odbor komunikace 81400



V Kynšperku nad Ohří se konečně řeší domy, které poškodila důlní voda. Celkem jde o 21 objektů s různou mírou vlhkosti na různém podloží, proto se k nim bude přistupovat individuálně. Tak, aby vše bylo vyřešeno do konce příštího roku. Lidem, kteří v domech bydlí, to osobně řekl vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. A to na setkání v kynšperském kině, kterého se zúčastnilo několik desítek obyvatel.

Domy v Kynšperku nad Ohří poškodila vzlínající voda, která je důsledkem důlní činnosti. Sledem nešťastných událostí však problémy několik let nikdo neřešil. "Brečet nad tím, co bylo, nemá smysl, klíčové je lidem rychle pomoct. To teď děláme. Jsou připraveny personální i finanční zdroje, máme jasný časový plán a osobně dohlédnu na to, aby se vše vyřešilo," říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: "Nejdřív dojde k průzkumu, poté k sanacím a opravám. Během prací je stát připravený zajistit náhradní ubytování, aby lidé netrpěli. Pokud průzkum ukáže, že problémy odstranit nejde, stát je připraven domy vykoupit, a to za tržní cenu."



Vše bude zajišťovat státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ), jeho pracovník je a bude na místě každý den. Vicepremiér se bude o všem průběžně informovat a do Kynšperku nad Ohří pravidelně jezdit. Občanům města se na místě osobně omluvil, byť problémy vznikly už před jeho nástupem do funkce. Karel Havlíček chápe, že daná věc není pouze o ekonomické stránce, ale hodně o osobním vztahu lidí k domům a místu, kde žijí.



"Budu se snažit odstranit vaše problémy. Studie ČVUT ukázaly, že je to možné, ale metody musí být různé, protože jsou různé podmínky a stav jednotlivých objektů," říká, který společnost vede od letošního ledna. Dodává: "S ČVUT je dohodnutá další spolupráce, průzkumné práce začnou v březnu a budou ukončeny do konce tohoto roku. Mezitím začnou samotné opravy či jiný způsob řešení v ucelených blocích domů. Budeme hledat co nejlepší technické řešení."Na setkání s obyvateli z poškozených domů se podrobně probral postup prací a technologie, které se použijí. Prostor samozřejmě byl pro konkrétní dotazy občanů. Informace poskytovali a na dotazy odpovídali kromě výše uvedených pánů také starosta Kynšperka nad Ohří Tomáš Svoboda, Zuzana Rácová z Fakulty stavební ČVÚT či Marek Vnouček ze společnosti Bauchemie. Mimo jiné zazněla nutnost vstřícnosti a pochopení všech stran a fakt, že nejdůležitější je, že se na dané věci konečně pracuje. Nyní se tedy budou podrobně mapovat škody, které nastaly, a podle toho se nabídne konkrétní řešení.