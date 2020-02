Jan Bureš: Jaké budou dopady šíření koronaviru? (Video)

Nejistota spojená s nástupem koronaviru zůstává vysoká a rychlý nárůst počtu nakažených mimo Čínu je alarmující. S tím, jak se virus dále šíří, je situace o poznání komplikovanější. Jaké dopady má epidemie koronaviru na ekonomiku v Číně a v Evropě? Co to znamená pro investory? A jaký je výhled do budoucna? Na to odpovídá hlavní ekonom Patrie Jan Bureš.

Zdroj: Youtube, kanál uživatele PatriaCZ

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz