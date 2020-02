Denné zhrnutie: Obavy z koronavírusu posielajú akcie nadol

Americké a európske akciové indexy dnes pokračovali v poklese, keďže investori presúvali investície do bezpečných aktív vďaka obavám zo šírenia koronavírusu. Výnosy na dlhopisoch pokračovali v poklese. Ropa dnes taktiež klesala, pričom pokles zaznamenali aj drahé kovy. Na forexovom trhu sa dnes najviac darilo britskej libre a japonskému jenu.

Irán dnes uviedol, že koronavírus si už v krajine vyžiadal 15 obetí, čo predstavuje najvyšší počet obetí mimo Číny. V Taliansku vzrástol počet nakazených osôb zo 172 na 206 . Taliansky rozpočet môže byť negatívne zasiahnutý vplyvom koronavírusu. Južná Kórea reportovala 84 nových prípadov nákazy, pričom celkovo je v krajine nakazených 977 osôb (najväčší počet nakazených mimo Číny). Spojené štáty, Japonsko a Hong Kong varovali pred cestovaním do Južnej Kórey, zatiaľ čo Spojené arabské emiráty zakázali všetky lety pre Iránskych občanov. WHO sa dnes snažila paniku upokojiť a uviedla, že zatiaľ sa nejedná o pandémiu, no to sa môže v najbližších dňoch zmeniť. V apríli plánuje Čína zverejniť výsledky klinických testov lieku vyvinutého spoločnosťou Gilead Sciences Inc. Pozitívum je, že nárast počtu nakazených v Číne sa stabilizoval, hoci v krajine dnes vírusu podľahlo ďalších 71 obetí a celkový počet úmrtí sa v Číne vyšplhal na 2663.

Z makroekonomického kalendára bol dnes zverejnený rast HDP Nemecka za Q4 2019, ktorý nezaznamenal medzikvartálny nárast. Rastie teda riziko, že krajina sa môže dostať do technickej recesie. Z USA bol zverejnený index cien domov za december, ktorý zaznamenal medzimesačný nárast o 0,6% (očakával sa rast na úrovni 0,3% ).

Americký akciový index US500 dnes prekonal kľúčový support na úrovni 3200 bodov a má namierené k ďalšiemu supportu na úrovni 3150 bodov. Zdroj: xStation5