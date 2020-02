O kolik zdraží auta, jak tvrdé budou dopady elektromobility? A jak českou ekonomiku ohrozí zpomalení v Číně?

Automobily v Česku by mohly zdražit až o desítky tisíc korun, anebo by se automobilky musely vzdát velké části ročních zisků. Až takové dopady by mohlo mít povinné snižování emisí CO2 na domácí automobilový průmysl.

Přestože evropský automobilový trh stále roste a loni bylo v EU registrováno nejvíce osobních aut od roku 2007, „vrásky“ v letošním roce bude automobilkám způsobovat emisní regulace Evropské komise. V letošním roce musí automobilky dodávající na evropské trhy snížit emise CO2 v průměru o 21 % na jedno auto v porovnání s rokem 2018.

„Škodovky budou muset snížit emise o 20 procent, vozy Hyundai dokonce o 24 %,“ potvrzuje analytik České spořitelny Radek Novák.

V případě, že by automobilky emisní limity u nově vyrobených vozů do konce roku nesnížily, hrozily by jim obří pokuty. Například kdyby na trh uváděly vozy produkující stejné množství emisí jako v roce 2018, musely by na pokutách Evropské komisi zaplatit 36 miliard EUR.

„Většinu evropských automobilek by to stálo značnou část jejich ročního zisku. Domácí automobilky by na tom byly ještě o něco hůře. Například Škoda Auto by musela odepsat 110 procent provozního zisku, a celosvětový čistý zisk Hyundai by klesl o 117 procent,“ vypočítává Radek Novák.

Nástup elektromobilů zasáhne domácí průmysl

Jednou z cest, jak se vyhnout pokutám, bude posilování elektromobility. Dosavadní investice automobilek napovídají, že právě elektromobilita bude v budoucnosti klíčovou oblastí dalšího rozvoje. Rychlý nástup elektromobility bude mít zásadní dopad na celý český automobilový průmysl. A to nejen na konečné výrobce osobních vozidel působící v ČR, ale rovněž na dodavatele automobilových dílů.

„Dopady pocítí zejména výrobci dílů, jež jsou součástí spalovacích motorů a hnacího ústrojí vozidel. Tyto díly totiž v osobních vozech u elektromobilů nahradí elektromotory a baterie, které v současné době automobilky nakupují převážně od asijských výrobců,“ upozorňuje Radek Novák.

V sektorové databázi dodavatelů české Agentury pro podporu podnikání a investic (CzechInvest) bylo na začátku ledna 2020 registrováno 870 dodavatelů automobilového průmyslu. Jejich celkový obrat za rok 2018 dosáhl 1 358 mld. Kč. Z analýzy těchto firem vyplývá, že dodavatelé dílů pro motor a hnací ústrojí se na celkovém počtu dodavatelských firem automobilového průmyslu v ČR podílejí zhruba 19 % (169 firem) a na celkovém obratu přibližně 18 % – jejich souhrnný obrat dosahuje 237 mld. Kč ročně.

Nahrazování klasických pohonů elektromobilitou může ohrozit 20 procent subdodavatelů automobilového průmyslu v Česku. Celkový dopad na domácí průmysl se bude odvíjet i od toho, jak dokáží domácí firmy nacházet nové příležitosti právě v oblasti elektromobility.

Pokud by se však automobilkám v příštích letech nepodařilo prodeje elektromobilů rozjet, ať už z technických důvodů nebo kvůli nedostatečnému zájmu zákazníků, nebyla by to pro českou ekonomiku velká katastrofa. „Poklesem výroby aut v celé Evropské unii o 10 % by česká ekonomika skrze nižší přímé i nepřímé vývozy aut a dílů přišla o 43 miliard Kč. Celkový dopad na ekonomiku by byl 0,6 HDP,“ shrnuje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Jak moc ohrozí českou ekonomiku zpomalení v Číně

Čínskou ekonomiku čeká výrazné zpomalení růstu díky COVID-19, v prvním čtvrtletí možná dokonce mezičtvrtletní pokles. Mezinárodní měnový fond snížil výhled růst Číny o 0,4 procentního bodu za celý rok. „I pokud by růst čínské ekonomiky zpomalil o dva procentní body za celý rok, tak by dopad na českou ekonomiky přes nižší vývozy, a to nejen do Číny, byl zanedbatelný, cca 0,03 procenta HDP,“ upozorňuje David Navrátil. Rizikem pro českou ekonomiku může být ale i pokles dovozů z Číny, například některých subdodávek pro český průmysl. „Podíl mezispotřeby, tedy podíl součástek a dílů dovezených z Číny, představuje 4 %. Pro srovnání z Německa je to 18 %. Nejvíce spoléhá na Čínu výroba počítačů s podílem 20 %, což nepůjde snadno vykompenzovat dovozem z jiných zemí. Ale v případě aut jde jen o dvě procenta,“ David Navrátil.



