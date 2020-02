Region se zazelenal (Komentář)

Všechny regionální měny skončily v úterý v plusu. Jednalo se však spíše o korekci jejich předchozích ztrát, než o důsledek nějakých výrazně pozitivních impulzů. Z úterního obchodování nejvíce vytěžil maďarský forint, který posílil o 0,4 % na 336,8 HUF/EUR. Pomohla mu k tomu i tamní centrální banka, která sice ponechala sazby beze změny, prohlásila však, že je k ukočírováni inflace připravena použít všechny své nástroje. Detailněji hodlá tyto možnosti diskutovat v březnu, kdy bude mít k dispozici novou inflační zprávu. Podle našeho názoru však sazby zůstanou nakonec stejně beze změny. Propad se zastavil i na české koruně. Posílila o 0,1 % a nyní se obchoduje kolem úrovní 25,20 CZK/EUR. Jak jsme ale byli svědky v minulých dnech, její nálada je vrtkavá, a tak opětovné oslabení k úrovním okolo 25,30 CZK/EUR nelze vyloučit. S připisováním zisků nezůstal pozadu ani polský zlotý, který v úterý posílil o 0,3 % a dostal se na hladinu 4,291 PLN/EUR.

Německá ekonomika i podle druhého odhadu v Q4 19 v mezičtvrtletním srovnání stagnovala. Vývoj jednotlivých složek HDP byl však značně diferencovaný. Soukromá spotřeba stagnovala, investice ve stavebnictví díky mírné zimě vzrostly o 0,6 % q/q, naopak firemní investice o 2 % q/q propadly. Čisté exporty z růstu ukrojily 0,7 pb. V prvním čtvrtletí letošního roku by se podle našeho názoru spotřeba domácností měla vrátit do kladných čísel. Nahrává tomu silný trh práce i výrazný růst reálných disponibilních příjmů domácností. Stabilizovat by se měl i německý průmysl, ačkoli je otázka, jak na něho dopadne koronavirus. Kromě německého HDP byla dnes zveřejněna i spotřebitelská důvěra ve Spojených státech. Ta se dlouhodobě drží na vysokých úrovních a ani únor nebyl v tomto ohledu výjimkou (130,7 bodu).

Obchodování na trhu s eurodolarem bylo dnes nemastné, neslané. Kurz eura vůči dolaru se pohyboval v úzkém pásmu 1,083-1,087 USD/EUR. Ve srovnání s předchozím dnem bylo euro o 0,1 % slabší.