Experti Patrie v E15: Proč akciové trhy tak dlouho vzdorovaly viru

Výroba v Číně se z velké části zastavila, světovou továrnu číslo jedna nakazil koronavirus. Smrtící nemoc narušila na Číně závislé globální dodavatelské řetězce. Jak je možné, že akciové trhy zůstávaly tak dlouho odolné a neúnavně šplhaly na nové rekordy? I na tuto otázku hledali odpověď makléř Patria Finance Roman Koděra a akcioví analytici Martin Cakl a Branislav Soták. Spolehnout se asi i nadále půjde na výkonnost technologických firem: Technologický trend s námi zůstane, zaznělo také u kulatého stolu v pořadu Mikroskop, který uspořádal deník E15.

„Růst akciových trhů je přisuzován dohodě Spojených států s Čínou,“ popisuje Soták situaci z předešlé doby, kdy akciové trhy šíření nového koronaviru smetávaly ze stolu. Zapomínat by se podle Sotáka přitom nemělo na ani americkou centrální banku. Ta dodává na trh obrovský objem likvidity, asi šedesát miliard dolarů měsíčně. Trh masíruje i ECB, čínská vláda a nově i tamní centrální banka a paliva je tak podle něj zatím dostatek.

Nákaza koronavirem se často přirovnává k období z roku 2003, kdy „řádil“ SARS. „Čína dnes hraje mnohem dominantnější roli v celosvětovém HDP, z 6 procent se dostala zhruba na 18,“ připomíná Koděra. „Finanční prostředky nebyly nikdy tak levné jako dnes,“ dodává s tím, že všichni se proto soustřeďují na akciové trhy. V popředí zájmu jsou přitom technologické firmy.

Příležitosti pro investory nabízí i pražská burza i přes to, že na ní obchodovaných zajímavých firem podle diskutujících rychleji ubývá, než přibývá. „Doporučujeme nakupovat Avast. Aféra s nakládáním s daty výhled titulu zásadně neovlivnila,“ tvrdí Cakl ve videu, natočeném minulý týden v úterý.

Hlavní pozornost ale investoři i makléři upínají ke světovým technologickým lídrům. Jedním z nich je americká automobilka Tesla vizionáře Elona Muska. Její akcie se dostaly od října na trojnásobek. Největší výrobce automobilů v Číně, Volkswagen, tam vyrábí a prodává dlouhá léta a s profitem. To se Tesle zatím nedaří, říká Soták. „Akcionáři přesto koukají daleko za horizont investičního výhledu a počítají s tím, že Tesla někdy ovládne trh s elektromobily,“ vysvětluje víru v relativně nevyzpytatelný titul Soták.

Zatímco Tesla představuje sázku na budoucnost, v loňském roce byly nejzajímavější investicí tituly v polovodičovém odvětví, říká Soták: „Roste datová náročnost běžného provozu ekonomiky i běžného života. Data musí někdo zpracovávat, většinou nějaký tranzistor nebo polovodič. (…) Tento trend podle mě s námi zůstane.“ Dalekosáhlé dopady sebou přinese i implementace sítí 5G, myslí si analytici Patrie.



Ačkoliv jsou 5G sítě stále dost mladou technologií, lze na dění kolem ní vydělat. „V první řadě na výstavbě sítí. Sledujeme zajímavý boj o tržní podíl, do kterého se vložila americká vláda. Z bezpečnostních důvodů chce od zakázek odstřihnout čínský Huawei. A na to také sázíme – že bude byznys této firmy poněkud omezený,“ podotýká Soták. „Počítáme také s tím, že dnes globálně saturovaný trh s mobily projde oživením, současné 4G přístroje budou vystřídány těmi s technologií 5G,“ dodává Soták.

Do budoucna mají sítě 5G pomoci ekonomikám po celém světě. „Samořídícím autům to například umožní rychlejší komunikaci. To je pro vyhodnocení situace vozem v reálném čase klíčová věc. 5G je zajímavá i pro průmysl, například pro továrny, jejichž zařízení mezi sebou neustále komunikují,“ vysvětluje Cakl. A Koděra doplňuje: „Firmy, které provozují cloudová úložiště, budou díky 5G ještě více v popředí.“