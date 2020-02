SEPA platby v mobilní aplikaci Equa bank

Equa bank přichází s další novinkou ve své mobilní aplikaci. Nově mohou klienti jejím prostřednictvím provádět SEPA platby.

„Naše mobilní aplikace patří k uživatelsky nejpříjemnějším na trhu. Téměř každý měsíc najdou klienti v aplikaci novou službu nebo vylepšení těch stávajících. Zavedením SEPA plateb do mobilu to jen potvrzujeme. Na konci roku 2019 používal naše mobilní bankovnictví každý druhý aktivní klient Equa bank, což je o polovinu více než před rokem. Klienti také čím dál tím častěji realizují přes mobilní bankovnictví své platby. Zatímco v roce 2018 bylo přes mobilní bankovnictví uskutečněno jen 30 % tuzemských plateb, v roce 2019 to bylo 55 %,“ řekl Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.