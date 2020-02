Brno zavádí mimořádná opatření na letišti, připravuje se na lety z Itálie

V úterý se sešla bezpečnostní rada Jihomoravského kraje, která se zabývala aktuální situací koronaviru. Rozhodla se hned pro několik opatření týkajících se letů mezi Brnem a italským Bergamem, které se nachází poblíž Milána. Náměstek hejtmana Roman Hanák však vyzývá veřejnost, aby nepropadla panice.

Bezpečností rada Jihomoravského kraje zasedla v úterý kolem půl jedné odpoledne. Řešila lety mezi Brnem a italským Bergamem. "Mimo běžných opatření, která už jsou na letišti nastavena, informovanost, letáky, jsme se dohodli, že při přistání letadla z Bergama bude na místě přítomný také lékař," řekl náměstek hejtmana Roman Hanák.

Lékař bude nabízet cestujícím, kteří by se cítili nachlazeni nebo měli teplotu, pomoc a konzultaci. Opatření se budou týkat také zaměstnanců letiště. "Dále krajská hygienická stanice přislíbila, že bude dále projednávat možná další opatření pro zaměstnance letiště, ať už to budou roušky nebo nějaké jednorázové rukavice. To se dozvíme, jestli k těmto krokům bude přistoupeno, během zítřka," vysvětlil Hanák.

V pohotovosti bude také tým záchranné služby, který případné nakažené cestující odveze do některé z krajských nemocnic. Letiště v Brně zatím nebude přistupovat k měření teplot u cestujících. Dále Jihomoravský kraj komunikuje s letištěm v Bergamu a i v Praze. Podle toho bude odvíjet svá opatření.

Nová nařízení budou platit od středy. První letadlo, které ovlivní, přistane pak odpoledne. "Ti cestující budou v odbavovacím prostoru sami, takže další lidé nemusí mít obavu, že by se s těmito cestujícími dostali do kontaktu," doplnil náměstek. Prostor, kterým cestující z Bergama projdou, bude poté dezinfikován.

"Je potřeba si říct, aby se nevytvářila přehnaná panika. Proběhla tady epidemie chřipky v rámci České republiky, kde bylo několik nakažených a nebyla k tomuto tématu vyvolána nějaká panika, svolána bezpečnostní rada. Tato opatření jsou spíše preventivního rázu a nerad bych, aby z toho vznikla panika, že se sem blíží koronavirus v podobě cestujících z Bergama," dodal Hanák.

Bezpečností opatření zavedlo už od úterní půlnoci Letiště Václava Havla Praha. "Pro přílety z Itálie od dnešní půlnoci vyhradíme gaty s cíleným screeningem a zvýšenými hygienickými opatřeními. Podle našich informací jsme prvním letištěm na světě, které taková opatření na příletech z Itálie přijímá," napsalo letiště na twitteru.