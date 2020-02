Okénko trhu - Německý růst HDP potvrdil nízké odhady

Finální údaj o růstu německé ekonomiky v posledním čtvrtletí roku 2019 potvrdil předchozí odhady, které hovořily o mezikvartální stagnaci. Německo podle dostupných údajů tak má nepříliš úspěšný rok nejen za sebou, ale dost možná i před sebou. Zatímco tamní soukromá spotřeba se poklesu zatím těsně vyhnula, kapitálové investice již mezikvartálně odepsaly 0,2 % a stejně dopadl i export. Předstihové indikátory se v poslední době rozcházely, když německé PPI i ifo index dávaly naději alespoň na stabilizaci, zatímco ZEW index ji spíše hatil. Je ovšem nutné vzít v potaz, že tyto průzkumy ještě nezachytily rostoucí obavy z šíření viru COVID-19, který si mezitím našel cestu do Itálie a nově i do Rakouska a Chorvatska. Ačkoliv nelze v tuto chvíli odhadnout, do jaké míry virová epidemie německé ekonomice v nejbližších měsících uškodí, jedno se zdá být jisté – určitě jí nepomůže. Pravděpodobně tak dále zesílí apely směrem k tamní vládě, aby malátnou ekonomiku podpořila z veřejných rozpočtů. Němečtí politici ovšem této myšlence nejsou ani zdaleka nakloněni a dosud je neobměkčilo ani volání ze strany Evropské centrální banky, která je ke stejnému kroku ponouká již delší dobu.

Trhy zůstávají i dnes ostražité a situaci evidentně považují za nadále rizikovou. Ze včerejšího poklesu se dosud nevzpamatovala ropa ani například evropské akcie. Ačkoliv Světová zdravotnická organizace nepovažuje situaci za hodnou označení pojmem pandemie, k ekonomickým škodám dochází i pouhým pokračováním atmosféry obav. Mezinárodní měnový fond v současné chvíli odhaduje, že koronavirus ubere z tempa růstu světové ekonomiky v letošním roce pouze 0,1 procentního bodu, nicméně jeho šéfka Gita Gopinathová se v rozhovoru nechala slyšet, že pokud by na stav pandemie nakonec došlo, mohou být následky znatelně dramatičtější. Dostupné studie odhadující dopad podobných událostí na světovou ekonomiku se v závislosti na závažnosti jejich předpokladů pohybují v odhadovaných škodách v řádu jednotek procent globálního HDP.

Přetrvávající virová nejistota drží korunu na hodnotách, ke kterým oslabila během včerejška, tedy poblíž EUR/CZK 25,23.





Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Eliška Jelínková, analytička





Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.