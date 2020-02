Jedete do Itálie? Přehled uzavřených obcí a doporučená opatření proti koronaviru

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům, aby do oblastí severní Itálie, především do Lombardie a Benátska, necestovali. Některá místa se nacházejí v úplné izolaci, není je proto možné navštívit a ani opustit. Pokud ale do Itálie přesto cestujete, zde je několik rad, jak minimalizovat riziko nákazy koronavirem.

Někteří Češi cesty do Itálie ruší, nicméně italské svahy jsou stále plné turistů z celého světa. Horských oblastí se žádná opatření zatím netýkají. Není ale vyloučené, že se zde můžete s nakaženou osobou setkat. Proto jakoukoli svou cestu do této země raději zvažte.

Uzavřené oblasti

Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao). Údaje aktualizuje italské ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách zde (v italštině).

Výše uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.