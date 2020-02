Koupí si Čína celý svět? Veřejná debata Plusu v Liberci (Video)

Čína se chce stát příští supervelmocí. Dokáže udržet svou ekonomiku a prosadit se i v dalších oblastech? Co její vzestup znamená pro uspořádání světa? Je pro nás dobrým partnerem, nebo spíš rizikem? A můžeme s komunistickým režimem pragmaticky spolupracovat, aniž bychom mu příliš ustupovali? Hosty veřejné debaty v Liberci jsou:

• Tomas Etzler, novinář a producent, bývalý zpravodaj ČT v Číně

• Petr Nečas, prezident New Silk Road Infrastructure Development & Technology, bývalý premiér

• Michael Romancov, politický geograf FSV UK a MUP

• Alice Rezková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs

• Jan Hebnar, podnikatel a konzultant, bývalý diplomat v Číně

Debatu moderuje Michael Rozsypal. https://rozhl.as/DebataLiberec2020

