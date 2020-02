Ztrátový Revolut je jedním z nejhodnotnějších fintech startupů v Evropě

Britský start-up Revolut získal od investorů dalších 500 milionů USD. S valuací 5,5 miliardy USD je tak jednou z nejhodnotnějších mladých finančně-technologických firem v Evropě. Společnost je přitom pořád ztrátová, upozornila agentura Bloomberg.

Revolut patří mezi finančně technologické společnosti, které nabízejí alternativu tradičním bankám. Konkurence je v tomto odvětví vysoká, mezi soupeře Revolutu patří firmy jako Monzo nebo Starlink Bank. Nejhodnotnějším evropským fintech start-upem se loni stala švédská společnost pro mobilní platby a bankovnictví Klarna, jejíž valuace se po investičním kole dostala loni v srpnu na 5,5 miliardy.

Revolut oznámil finanční výsledky naposledy v roce 2018, kdy generoval příjmy 58,2 milionu GBP oproti 12,8 milionu z roku 2017. Ztráta za celý rok se ale více než zdvojnásobila na 32,8 milionu GBP.

Peníze z nejnovějšího investičního kola hodlá použít na vývoj produktů a na posílení bankovních operací po celé Evropě. Mezi plány firmy je i poskytování úvěrů drobným a firemním zákazníkům nebo expanze spořicích účtů mimo britský trh.

„Soustředíme se na rozšíření bankovních operací v Evropě, navýšení počtu lidí, kteří používají Revolut jako svůj běžný účet, a na úsilí o dosažení ziskovosti,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Nik Storonsky.

We're excited to announce that we have raised a $500 million investment round. Looking ahead, we'll be focused on rolling-out banking operations in Europe, and building a bunch of new services for you all to enjoy. https://t.co/5ATiS15NHE