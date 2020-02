BNP Paribas: Akcie, které kupovat teď a které po panice kolem koronaviru

Nezdá se, že by celosvětové rozšiřování nového typu koronaviru zatím příliš polevovalo. Několik analytiků varuje, že celosvětový dopad na ekonomiku by mohl být vážnější, než se doposud čekalo.

„Myslíme si, že je ještě příliš brzy na to, abychom mluvili o konci povyku na trzích kvůli rozšířování COVID-19,“ napsali ve své zprávě analytici z největší francouzské banky BNP Paribas. Nový koronavirus, který se nejspíš rozšířil z čínského města Wu-chan v provincii Chu-pej, Světová zdravotnická organizace pojmenovala covid-19.

Zatímco „skutečný rozsah tlaku na čínskou ekonomiku se teprve začíná projevovat,“ napsala banka, tak ze stupně, jakým je Čína ekonomicky propojená se zbytkem Asie, vyplývá, že „by k újmě mohly přijít všechny asijské trhy – některé více, některé méně“.

Sektory jako cestovní ruch, turismus, spotřeba a zpracovatelský průmysl jsou závislé na výrobních vstupech z Číny. V epidemii koronaviru jsou tak „jasnými poraženými“, uvedli analytici. To ale neznamená, že by se investoři měli investování do asijských akcií vyhýbat.

„Bezpečné“ sektory a akcie, které teď kupovat

Díky tomu, že spotřebitelé zůstávají doma, daří se online prodejcům, tvrdí BNP Paribas. Navíc některé asijské ekonomiky jsou méně vystavené možným hospodářským výpadkům z Číny, což z nich činí bezpečný trh, do kterého teď investovat, říkají analytici a dodávají, že „Indie je první, kdo nám vyvstane na mysl“.

Tyto sektory a akcie označila BNP Paribas jako bezpečné investice:

Čínský internet: Tencent, Alibaba, Baidu a JD.com

Čínské telekomunikace: China Mobile a China Unicom

Čínské vzdělávání: China Education Group

Indické IT: Infosys a HCL Tech

Indické telekomunikace: Bharti Airtel

Indický spotřebitelský sektor: Marico Industries

Sektory a akcie, které koupit během zotavení

Až obavy ohledně COVID-19 poleví, některé sektory nejvíce zasažené touto nákazou by se mohly silně odrazit, tvrdí banka.

„Očekáváme, že se čínská spotřeba zotaví rychle. Turismus nemusí, protože změny spotřebního chování, zejména takového, které by mohlo potenciálně vést k nákaze, by se mohly protahovat déle,“ řekli analytici.

Dodávají, že jakmile výrobci v Číně opět zahájí provoz, obavy ohledně výstupu by mohly „rychle zmizet“. To jsou pro ekonomiky a regionální firmy, které jsou úzce propojené s čínskou produkcí, dobré zprávy, tvrdí.

Toto jsou sektory a akcie, které by se mohly podle BNP Paribas odrazit zpátky nahoru:

Čínská spotřeba: Jiangsu Yanghe Brewery, Anta Sports, Brilliance China, Midea Group, Sands China a MGM China

Čínská energetika: CNOOC

Korejské technologie: Samsung Electronics, SK Hynix

Tchajwanské technologie: TSMC, Hon Hai, Largan Precision.

Zdroj: CNBC