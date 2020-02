Lukáš Kroc: Celá ČR mi přijde jako maloměsto, řešíme lokální problémy, chybí tu nadhled (Video)

Ve společnosti Elona Muska pracoval na softwaru k raketám. V NASA byl ve výzkumu, pak se živil jako profesor matematiky. Po 15 letech se z Ameriky vrátil domů, do Česka. „Zpočátku to tady bylo skvělé, ale pak na mě padla jakási tíha,“ přiznává softwarový inženýr Lukáš Kroc v pořadu Osobnost Plus. Moderuje Barbora Tachecí. Článek + audio: https://rozhl.as/3V2

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/7qA/pkEkYVfY-lukas-kroc-cela-cr-mi-prijde-jako-malomesto-resime-lokalni-pro.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

