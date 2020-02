Proč burzy kvůli koronaviru tolik padaly právě včera? Infekce dorazila do symbolické „ústředny“ globalizovaného kapitalismu

Mor nebo španělská chřipka kosily lidi po milionech. Jsou však bezpečně zamčeny v učebnicích dějepisu. Koronavirová nákaza však zamčena není, naopak se šíří. Výrazněji už i mimo Čínu a další jí blízké asijské země. Trhy po celém světě se obávají, že může představovat první ničivou pandemii éry moderní globalizace.

Proč burzy zažily svůj černý den právě včera? Vždyť riziko globálního šíření koronavirové nákazy trvá již dobře přes měsíc. Navíc se zdá, že šíření nákazy v jejím ohnisku, ve Wu-chanu, resp. v Číně, zpomaluje. Investory ale vyděsila ta skutečnost, že infekce začala výrazně úřadovat v hi-tech průmyslové Jižní Koreji, ale zejména v Itálii . Uvažování investorů je totiž stále hodně o symbolech. Severní Itálie , oblast Milána, je tradičně vnímána jako centrum nejen průmyslu , ale i financí. Je to jedna z „ústředen“ globalizovaného kapitalismu. A to přesto, že italská ekonomika již přes dvacet let vlastně stagnuje. Žije však z podstaty. Severní Itálie stále patří mezi nejbohatší části světa. Takže i když je Milán tím pádem už spíše jen „ústřednou“ symbolickou, žijící ze své někdejší slávy a významu, váhu stále má. Byť by šlo jen… ano… o váhu symbolickou.

A navíc, kousek dál za Milánem je Švýcarsko, Německo se svým průmyslem, tedy další tradiční „ústředny“ kapitalismu. Když už koronavirus dorazil k Milánu, proč by neměl doputovat nejen do Švýcar a Němec, ale také do Londýna, nebo nakonec do New Yorku, na samotný Wall Street? Říkali si včera burziáni. A masivně se svých akcií zbavovali. Zvláště ve vypjatých okamžicích zkrátka i racionální investoři podléhají symbolům. Jedním z nich je i zlato a jeho třpyt. To se včera dostalo na své více než sedmileté cenovém maximum, v korunách dokonce na maximum dějinné.