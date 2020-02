Rozbřesk: Možná až příliš optimistická očekávání německého a českého průmyslu

Německé soft ukazatele po pátečním relativně příznivém výsledku indexu nákupních manažerů v průmyslu zatím nepřestávají překvapovat. Docela dobře totiž dopadlo i včerejší Ifo, podle kterého firmy sice svoji současnou situaci hodnotí hůře, nicméně do budoucna hledí opět optimisticky. A zvlášť to platí pro průmysl, kde jsou očekávání firem nejvyšší za posledních třináct měsíců.

Zůstává však – stejně jako v případ PMI – otázkou, nakolik byly firmy při vyplňování dotazníků obou průzkumů ovlivněny děním kolem koronaviru, který se v mezičase začal šířit mj. v Itálii. Zda už braly v potaz potenciální omezení či zpomalení mezinárodního obchodu (včetně prodlužování dodacích lhůt) zvlášť důležitého právě pro německý průmysl orientovaný na export. A na tohle samozřejmě aktuální průzkum sám o sobě odpovědět nemůže. Proto je možná třeba považovat jeho výsledky za důležité, nicméně brát je i trochu s rezervou a počkat si třeba na vývoj nových zakázek průmyslu, které alespoň podle PMI nevyznívají až tak nadějně jako celkové výsledky obou průzkumů.



Obdobným případem může být i důvěra v českém průmyslu, která se po lednovém propadu v únoru opět trochu zlepšila s tím, jak podniky začaly počítat už pro nejbližší tři měsíce se zvýšením poptávky a se zrychlení výroby v průběhu následujícího půl roku. Je samozřejmě otázkou, nakolik jsou tato očekávání realistická s ohledem na potenciální riziko zamrzávání mezinárodního obchodu v důsledku šíření koronaviru. A tedy stejně jako v Německu je asi třeba brát poslední průzkumy důvěry s určitou rezervou a vyčkat na první tvrdá data, která začnou přicházet se zpožděním.

Z včerejších českých výsledků průzkumu důvěry v ekonomice ještě vyplývá, že zatímco v průmyslu se nálada zlepšuje, ve stavebnictví jde vývoj opačným směrem. Nálada stavebníků v posledním měsíci poklesla, a to především v důsledku slabší současné poptávky i té očekávané na horizontu šesti měsíců. Výrazný obrat nálady nastal v obchodě, kde jsou firmy dokonce nejoptimističtější za posledního půldruhého roku. Zřejmě pochopily, že spotřebitelská poptávka zůstává nadále silná a nic na tom nezmění ani nebližší měsíce. Ačkoliv spotřebitelská důvěra mírně poklesla, rozhodně se spotřebitelé nebojí ani nepříznivé vlastní finanční situace, ani nezaměstnanosti.

To, čeho se skutečně obávají, je zhoršení ekonomické situace v celé ekonomice, které může (třeba v důsledku již zmíněného zamrznutí mezinárodního obchodu) nastat.





TRHY



CZK a dluhopisy



Strach a nejistota na finančních trzích spojená se zprávami o šíření koronaviru a jeho případných důsledků pro světovou ekonomiku nepřeje ani měně s takovým úrokovým diferenciálem, jako je česká koruna. Česká měna tak v průběhu včerejšího dne podobně jako ostatní měny v regionu rychle ztrácela a její kurz se dostal až na úroveň 25,25 EUR/CZK. Zatímco koruna ztrácela, výnosy státních dluhopisů po vzoru těch evropských padaly. Český desetiletý výnos se dostal pod hranici 1,40 a dostal se tak zpět na úroveň, kde byl naposledy loni na začátku listopadu.



Zahraniční forex



Soudě podle německých indexů podnikatelských nálad (PMI, Ifo) se ekonomika eurozóny konečně začala vzpamatovávat. Dokonce i eurodolar na poslední čísla tohoto typu pozitivně reaguje, což je s podivem, když Itálie čelí šířícímu se koronaviru. Strach z nákazy nicméně sestřelil americké úrokové sazby a výnosová křivka je (opět) invertovaná, což vysvětluje, proč dolar není ještě silnější.



Středoevropské devizové trhy se dnes soustředí na maďarskou centrální banku, která dnes odpoledne zasedá. MNB se bude muset vymezit vůči vysoké inflaci a relativně slabému forintu. Zvýšení sazeb asi nelze čekat, ale jestřábí komentář ano. Pokud by MNB přislíbila v březnu sazby zvednout, forintu by to zřejmě velmi prospělo.



Ropa

Ropu Brent včera tvrdě zasáhlo rychlé šíření koronaviru v Itálii a Jižní Koreji, díky čemuž klesla cena o téměř čtyři procenta až do těsné blízkosti 56 dolarů za barel. Novým koronavirem se již po celém světě nakazilo více než 80 000 lidí (drtivá většina v Číně), nová ohniska nákazy se však objevila právě v Itálii (220 nových nakažených za tři dny) a Jižní Koreji (893 nakažených), které přijímají tvrdá karanténní opatření.



Další šíření nákazy koronaviru bude ropný trh eminentně zajímat také v rámci dnešního obchodování. Stranou zájmu tak zdá se zůstanou čísla k zásobám ve Spojených státech z dílny Amerického petrolejářského institutu.