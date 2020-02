Další vlna řádění koronaviru na světových trzích

Ještě ke konci minulého pracovního týdne považovala část trhů koronavirus více za regionální záležitost především Číny, a to navíc s relativně optimistickým výhledem zpomalujícího počtu nakažených a smrtelných případů. Po víkendu se hodně změnilo. Rozšíření viru do Itálie a Jižní Koreji vyvolalo jeden z největších výplachů světových trhů v letošním roce, v některých případech dokonce ještě za mnohem delší dobu.

Evropské akcie padaly o více než tři procenta, německý Dax o více než čtyři. Americké indexy rovněž uzavřely o více než tři procenta níže, přičemž Dow Jones odepsal přes tisíc bodů, což byl největší pokles od února 2018. Dařilo se naopak bezpečným přístavům. Zlato se dostalo k hranici 1700 dolarů za unci a výnos třicetiletého amerického bondu klesl na historické minimum.

Co se týče devizových trhů, ze začátku dne se dařilo dolaru, o něco méně pak švýcarskému franku a japonskému jenu. Postupem času však začala americká měna ztrácet část předchozích zisků, zatímco obě zmiňované považované tradičně za safe havens devizových trhů začaly zisky naopak více navyšovat (u EURCHF ale odpoledne došlo ke korekci). Citelně se globální nervozita podepsala na koruně, která vůči euru oslabila o více než dvacet haléřů.

Asi nejsilnějším katalyzátorem úprku do bezpečí bylo rozšíření koronaviru v ekonomicky důležité severní části Itálie. Byť italské úřady v okamžiku přijaly preventivní opatření, strach z šíření dále do starého kontinentu díky tomu rozhodně neustal. Nervozita se podepsala dokonce na, byť jen mírném, zvýšení pravděpodobnosti snížení sazeb Evropské centrální banky během letošního roku. Dolů šly i dlouhodobá tržní inflační očekávání, která se svým posunem na 1,17 % dostala na nejnižší hodnoty od října.

Koronavirus bude bezesporu tématem číslo jedna i dnes. Pokud by se v nejbližších dnech ukázal citelnější nárůst zejména italských případů či by se vir rozšířil do dalších evropských zemí, včerejší výplach trhů by pravděpodobně nebyl poslední. Jestliže se ukáže opak naznačující alespoň minimální kontrolu šíření, pondělní propady budou pro mnohé příležitostí pro nákup. Ostatně dnes ráno to naznačují futures evropských akcií, které se drží v plusu.

Pokud se zaměříme na devizové trhy, u koruny bychom mohli očekávat mírnou korekci zpět do okolí hranice 25,20 za euro. Euro se vůči dolaru na konci minulého týdne dostalo zpět nad 1,0800 EURUSD, kde se mu podařilo udržet i přes pondělní turbulentní vývoj. Evropská měna měla včera v odpoledních hodinách výhodu zejména díky poklesu amerických výnosů.

Spíše vedlejší roli sehrály výsledky průzkumu německého Ifo institutu. Měření aktuálního podnikového klima i očekávání přineslo nad tržní predikci lepší čísla, podobně jako index PMI průmyslu v minulém týdnu. S přílišným optimismem bychom však byli opatrní. Jednak platí, že index Ifo reflektuje podnikatelskou náladu s určitým zpožděním, nadto je třeba počítat s tím, že se dopady koronaviru ještě plně neprojevily. Proto bychom do budoucna očekávali spíše větší pravděpodobnost zhoršení než zlepšení, a to jak u Ifa, tak i PMI.

I proto jsme přesvědčeni, že rizika u eura jsou více nakloněná jeho oslabení ve prospěch silnějšího dolaru, a to zpět směrem k hranici 1,0800 EURUSD. Na opčních trzích v tenorech do šesti měsíců je sice za poslední dny vidět mírná korekce ve prospěch call opcí EURUSD nad puty, v „čistém“ vyjádření se však stále nacházíme pod hodnotou par, což jasně svědčí o větším zájmu o zajištění proti možnému oslabení eura.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0855 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 99,29 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0756 do 1,0880 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,21 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,11 až 25,25 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,19 až 23,36 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.