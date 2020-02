Koronavirus v Evropě drtí (nejenom) českou korunu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Úvod týden byl na finančních trzích ve znamení sílících obav z rozšíření koronaviru dále po Evropě. Investoři se stále více bojí dopadů přerušených globálních výrobních řetězců. Tématem číslo jedna bude tento vir i dnes. Jeho vliv zřejmě uvidíme na nižší spotřebitelské důvěře v USA. Ekonomický kalendář dále přinese zpřesnění dat německého HDP za Q4 19 včetně struktury; za nezáporným číslem stály podle nás pouze zásoby. Z regionu se dočkáme zasedání maďarské centrální banky. Navzdory současné vysoké inflaci žádnou změnu v nastavení měnové politiky nečekáme.

Vir Covid-19 nahlodal i americkou spotřebitelskou důvěru

Pro obě měny páru euro versus dolar jsou zprávy o šířícím se koronaviru nepříjemné. A ani ekonomický kalendář nedává jasnou odpověď na to, jakým směrem se dnes vývoj kurzu USD/EUR vydá. Ani na jedné straně Atlantického oceánu příliš povzbudivá data nečekáme.

První odhad výkonnosti německé ekonomiky v závěru loňského roku ukázal, že tamní hospodářství pouze o vlásek uniklo recesi, když zaznamenalo mezičtvrtletní růst reálného HDP o 0,03 %. Tato v podstatě stagnace by měla být potvrzena. Zveřejněná struktura by měla odhalit výrazné zpomalení v soukromé i veřejné spotřebě, investice zřejmě dále zrychlily svůj propad. Domácí poptávka tak zřejmě poprvé od roku 20104 přispěla k růstu negativně. Se stejným znaménkem lze očekávat i příspěvek ze strany čistého exportu. Jediným pozitivním přispěvatelem tak zřejmě byla změna stavu zásob. S počátkem letošního roku očekáváme oživení ve spotřebě a technické oživení v průmyslu z titulu velmi nízkých zásob. Otázkou ale je, jak nepříznivý efekt na výrobní řetězec bude mít koronavirus. Americká spotřebitelská důvěra (dle Conference Board) se vrátila zpět k vysokým hodnotám. Obavy z šířícího se koronaviru by ale měly náladu amerických domácností opět nahlodávat.

Z regionu se dnes dozvíme výsledek jednání maďarské centrální banky. Nepředpokládáme žádnou změnu v nastavení měnové politiky. Ve světle aktuální inflace, která překvapuje svou výší (4,7 % y/y za leden) ale očekáváme méně holubičí rétoriku. Na straně maďarské měny stále vidíme rizika jejího oslabení směrem k 350 HUF/EUR.

Tak jak koruna z počátkem letošního roku dramaticky posilovala, tak v současné fázi nejvíce oslabuje. Zatím se nic nemění na tom, že zůstává letos nejúspěšnější měnou regionu. I dnes ale bude primárně pod vlivem negativní nálady na globálních trzích. Nevylučujeme opětovné testování hladiny 25,30 CZK/EUR.

Koruna zpět u 25,30 CZK/EUR

Globální finanční trhy byly na úvod týdne v zajetí šířícího se koronaviru na území Evropy. Evropským ohniskem se stala severní Itálie. Dramatickým způsobem padaly akciové trhy (v Evropě o zhruba 4 %, americké na tom nebyly o moc lépe), naopak výrazně posilovaly státní dluhopisy. Výnos 10letého amerického státního dluhopisu spadl na nejnižší hodnotu od roku 2016. A právě tento fakt stál za tím, že se včera vítězem zápasu eura vůči dolaru stala společná evropská měna. Bez výraznější tržní reakce zůstalo dopolední zveřejnění lepšího než očekávaného výsledku únorového Ifo indexu očekávání německých producentů. Trh totiž vnímá riziko, že je pouze otázkou času, kdy se nálada ve světle šířícího se koronaviru zkazí.

Koruna na negativní globální náladu doplatila zdaleka nejvíce. Zatímco oslabení polského zlotého či maďarského forintu byla relativně nezajímavé, česká koruna během včerejšího dne ztratila více než tři čtvrtiny procenta oproti pátečnímu závěru. Zatímco včerejší první ranní kotace se nacházely ještě u hladiny 25,05 CZK/EUR, v odpoledních hodinách se již pod tlak dostala úroveň 25,25 CZK/EUR. Ta nakonec neodolala a kurz se dostal téměř na dosah hodnoty 25,30 CZK/EUR, tedy na nejslabší hodnotu od konce ledna. Oslabení koruny jako důsledek negativní nálady na globálních trzích nezabránilo ani zveřejnění výrazně vyšší než trhem očekávané dynamiky cen průmyslových výrobců na počátku letošního roku (viz podrobnější komentář zde http://bit.ly/2v1kXV2). Naopak překvapením není zhoršující se spotřebitelský i podnikatelský sentiment, jak ho přinesl únorový konjunkturální průzkum (detailně ho komentujeme zde http://bit.ly/37OODlj).