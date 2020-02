Lékaři potvrdili koronavirus u dalšího Itala, dovolenou si užíval na Tenerife

Počet lidí nakažených koronavirem se v Itálii vyšplhal na 206, z toho sedm pacientů nemoci podlehlo. Lékaři také provádějí testy u dalších občanů, kteří mají příznaky koronaviru. Na výsledky zatím čekají. Pozitivní test měl ale Ital, který vyrazil na Tenerife.

Italský turista vyrazil na dovolenou na ostrov Tenerife. Později se mu udělalo nevolno, začal mít kašel a šel raději do místní nemocnice. Tam mu lékaři udělali testy, které vyšly v pondělí pozitivně. Muž skončil okamžitě v karanténě. "Dnes budou provedené nové testy," citovala agentura ANSA prezidenta Kanárských ostrovů Ángela Víctora Torrrese.

Do nemocnice převezli lékaři také ženu z italského Bergama, která vyrazila na dovolenou do města Palermo. U ženy se objevily příznaky koronaviru a skončila v nemocnici. Do Palerma vyrazila se skupinou přátel a bydlela v hotelu, který se nachází v centru města.

Celkem se počet nakažených v Itálii zvýšil na 206. V pondělí nemoci podlehli čtyři lidé, většinou se jednalo o pacienty starší osmdesáti let. Největší počet nemocných lidí je v Lombardii a Benátsku. Jedenáct obcí v těchto regionech stále zůstává v karanténě.