Sumner: Snad Fed nebude ignorovat varování trhu

Podle monetaristy Scotta Sumnera opět roste riziko recese v americkém hospodářství a podle něj to lze nejlépe pochopit tak, že pohlédneme do nedávné historie. Ekonom má totiž za to, že recese mohla přijít už minulý rok, kdyby Fed včas nezměnil nastavení své monetární politiky. Díky tomu je současná expanze tou nejdelší v historii země. Fed má ale podle ekonoma za sebou historii chyb, kterých se dopustil v pozdní fázi cyklu.



Sumner poukazuje na skutečnost, že v březnu 2019 došlo k inverzi výnosové křivky, „což je běžně docela dobrý indikátor recese, i když ne úplně dokonalý. Závisí totiž na tom, jak Fed na tuto inverzi reaguje,“ píše ekonom. A dodává, že i to, jak dlouhá je současná expanze spolu s mimořádně nízkou nezaměstnaností, která se dostala pod svou přirozenou úroveň, naznačovalo riziko recese. Koneckonců takový stav „jde ruku v ruce s inverzí křivky“.





Fed se v roce 2019 vyhnul recesi díky tomu, že ignoroval své modely založené na keynesiánské Phillipsově křivce, které naznačovaly přehřívání ekonomiky . Namísto toho třikrát snížil sazby. Sledoval totiž tržní indikátory a ne míru nezaměstnanosti ,“ tvrdí Sumner s tím, že on sám je velkým zastáncem toho, aby se monetární politika odvíjela od indikátorů tržních a ne od různých projekcí a modelů.„Na počátku roku 2019 obchodní válka s Čínou dolehla na výrobní sektor a snížila výši neutrálních sazeb. Fed to naštěstí pochopil a reagoval. Nyní na počátku roku 2020 doléhá na čínský výrobní sektor koronavirus a také snižuje neutrální sazby. Výnosová křivka je v inverzi a my můžeme doufat, že Fed vnímá, co se děje. A bude opět agresivně jednat. Pokud k tomu skutečně dojde, vyhneme se recesi. Nebo můžeme mít štěstí, jestliže koronavirus rychle ustoupí,“ míní Sumner.Ekonom pak poukazuje na to, že podle konsenzu z Philly Fedu by měl nominální produkt NHDP v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku růst o 4 %. Z toho jde 2,1 procentního bodu na růst reálný a inflace by měla dosáhnout asi 1,9 %. Podle predikcí na portálu Hypermind (viz následující obrázek) by ale měl NHDP růst o 2,95 %, „což je docela rozdíl.“Zdroj: The Money IllusionZmíněný konsenzus je založený na průzkumu mezi ekonomy soukromých společností a „je konzistentně příliš optimistický, podobně jako sám Fed “. Ekonom dodává, že když si uvedeného rozdílu poprvé všiml, byly jeho osobní predikce někde mezi oběma hodnotami a toho se stále drží. Podle něj tedy NHDP poroste asi o 3,4 % a tento růst bude rovnoměrně rozložen mezi růst reálný a inflaci . „Nedomnívám se, že letos přijde recese, ale pokud Fed bude varování trhu ohledně poklesu neutrálních sazeb ignorovat, pravděpodobnost recese se výrazně zvýší. Doufejme, že mu bude věnovat pozornost. Fed odvádí za Powella hodně dobrou práci a bylo by škoda , kdyby padlo vše, co zatím dokázal,“ píše Sumner.Zdroj: The Money Illusion, Hypermind