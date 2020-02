Černé pondělí na Wall Street

Dnešní obchodní den byl ve znamení silných výprodejů, které se na americký trh přenesly z Evropy. Hlavním důvodem byl koronavirus, konkrétně jeho rozšíření do Itálie. Trhy reagovaly až panickým výprodejem, když se například index Dow Jones Industrial Average dostal až o více než 1000 bodů pod páteční závěrečné hodnoty. V závěru obchodního dne se však hlavní indexy mírně přizvedly, i tak šlo o největší denní pokles za více než rok. A co očekávat v příštích dnech? Napětí bude pravděpodobně pokračovat a silná volatilita s ním. Další vývoj lze jen ztěží predikovat, protože o novém viru se toho zatím příliš neví. Je rovněž možné, že je to pouze záminka pro korekci a šance si nakoupit levněji. Ovšem co když je situace vážnější... A to je nyní otázka za milión dolarů.

Dnešních výprodejů nebyl uštřen žádný z hlavních sektorů. Nejslabší byl pak ten energetický kvůli dalšímu poklesu cen ropy (Chevron -3,7 %, Exxon Mobile -4,4 %, Halliburton -6,6 %) a technologický (Alphabet -4,2 %, Apple -4,5 %, Microsoft -4,2 %, AMD -7,7 %, Nvidia -6,9 %, Facebook -4,3 %). Silné výprodeje proběhly i ve finančním sektoru (Citigroup -5,1 %, Bank of America -4,7 %, Goldman Sachs -2,6 %).

Z této neblahé situace těžily drahé kovy, které dnes významně posílily. Zlato přidalo 1 %, v průběhu dne dokonce obchodovalo se ziskem +2 %.