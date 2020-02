Strach z viru nemizí. Po evropských akciích se hroutí Amerika, koruna slábne

Výprodej akcií pokračuje po Asii a Evropě také ve Spojených státech. Všechny tři hlavní akciové indexy otevřely více než 3 % v záporu, pro širší index S&P 500 to byl dokonce největší propad od srpna. Index akciových blue-chip Dow Jones Industrial Average umazal dosavadní letošní zisky.

Trhy obchází přízrak koronaviru, který se rozšířil už do 30 zemí. Prudký nárůst nových případů ohlásily Jižní Korea a Írán, zatímco v oblasti italského Milána jsou v karanténě města a obce se zhruba 50.000 lidmi. Školy a univerzity nebo musea či kina, společně s dalšími veřejnými akcemi jsou tam zavřeny či zrušeny. Šest lidí na onemocnění koronavirem ve třetí největší ekonomice eurozóny zemřelo. Nejistotu, kterou trhy obecně nesnášejí, prohloubila už ráno informace, že Čína začala zmírňovat preventivní opatření v provincii Wu-chan, která je epicentrem nákazy. Zpráva byla později odvolána.

Nálada se během dne nezlepšila ani na evropských akciích. Široký index Euro Stoxx 600 v průběhu dne rozšířil ztráty na zhruba 4,2 %, což je největší propad od června 2016. Trpí hlavně akcie v cestovním ruchu a v odvětví luxusu, nedaří se ani automobilkám a titulům v těžebním průmyslu. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ztratily přes 7 %, Air France-KLM 11 % a třeba easyJet dokonce 16 %. Akcie italského fotbalového klubu Juventus Football Club ztratily až 12 % a hlavní italský akciový index FTSE MIB odepsal až 5,7 %, nejvíce od června 2016.

Naopak volatilita na indexu blue-chips titulů v zemích s eurem poskočila nahoru o 47 % - nejvíce od takzvaného „Volmageddonu“ z února 2018, kdy si americké trhy prošly výplachem a nebývalými výkyvy. Nálada se nelepší ani na ropě, Brent v Londýně i americká WTI v New Yorku v podvečer odepisují v obou případech více než 4 % na barel.

S útěkem od rizika se dnes pojí útěk do bezpečných aktiv. Cena zlata se vyšplhala na více než 7leté maximum nad 1689 USD za unci a ani v evropském odpoledni se jí moc dolů nechce. Propad zažily také americké desetileté dluhopisy, které ubraly dokonce 11 bazických bodů na nejnižší hodnoty od roku 2016. Výnosy obligací klesají s rostoucí cenou.

Makra

Dnešek se obešel bez významnějších makroekonomických zpráv. Z tuzemska jsme dostali informaci o slabší podnikatelské a spotřebitelské náladě v české ekonomice v tomto měsíci. To se ale netýkalo průmyslu, kde ceny v prvním měsíci roku oproti prosinci stouply nejvíce za 9 let. Nečekané zlepšení prokázal únorový ukazatel podnikatelské nálady v Německu. Šíření nového koronaviru se v průzkumu Ifo podle jeho ekonomů ale zatím plně neodrazilo. Eurodolar se po datech neúspěšně pokusil o vzestup, trvaleji se ale zvedá až odpoledne. Pro euro to ale stále znamená jenom zhruba 0,1% zisky.

Koruna a pražská burza

Českou korunu odklon od rizikovějších aktiv netěší. Slábnoucí trend ji během dne dostal relativně daleko nad hranici 25 Kč za euro na nejslabší hodnoty minimálně od počátku února. Naposledy se kurz pohyboval kolem 25,253 za euro, oproti předešlému závěru tak koruna 0,8 % ztrácela. K dolaru byla na 23,270 za dolar, zde byly ztráty jenom o pár setinek procenta mírnější.

Pražská burza během dne vytrvale ztrácela. V červeném skončily všechny blue-chip s výjimkou CETV, která uhrála skromný 0,2% zisk. Ztráty na hlavních titulech ale s výjimkou PFNonwovens jinak začínaly u -2 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2718 0.8611 25.2869 25.0165 CZK/USD 23.2802 0.6102 23.3521 23.0974 HUF/EUR 338.0077 0.2574 338.7418 337.3100 PLN/EUR 4.3038 0.2161 4.3077 4.2948

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6294 0.0066 7.6371 7.6013 JPY/EUR 120.1080 -0.7577 120.7240 119.9325 JPY/USD 110.6455 -0.9507 111.6060 110.4910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8399 0.3429 0.8402 0.8345 CHF/EUR 1.0613 -0.0174 1.0614 1.0588 NOK/EUR 10.1331 0.7121 10.1595 10.1185 SEK/EUR 10.5684 0.2893 10.5945 10.5671 USD/EUR 1.0854 0.2216 1.0860 1.0809

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5113 -0.2554 1.5184 1.5097 CAD/USD 1.3262 0.2851 1.3310 1.3252

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



